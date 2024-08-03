Olay yerine polis sevk edildi: Askeri helikopter pirinç tarlasına acil iniş yaptı!
ABD’ye ait askeri helikopter, motor arızası nedeniyle Japonya’nın Kanagawa eyaletindeki bir pirinç tarlasına acil iniş yaptı.
ABD’ye ait askeri helikopterlerden arıza haberleri gelmeye devam ediyor. Yerel yetkililerden yapılan açıklamada, ABD askeri helikopterinin Japonya’nın Kanagawa eyaletindeki Ebina şehrinde bulunan bir pirinç tarlasına acil iniş yaptığı bildirildi.
Açıklamaya göre, Kanagawa eyaletindeki Atsugi şehrinden havalanan helikopter Yamaguchi eyaletindeki Iwakuni şehrine gittiği sırada motor arızası yaşadı.
Bunun üzerine pilot, yerel saatle 10.55’te acil iniş gerçekleştirdi.
OLAY YERİNE POLİS SEVK EDİLDİ
Bölge sakinleri tarafından yapılan ihbarın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, helikopterdeki 12 kişiden yaralanan kimsenin olmadığı tespit edildi.
Helikopterin saat 12.40’ta yeniden kalkış yaparak Atsugi şehrindeki askeri üsse geri döndüğü açıklanırken, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.
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