Japonya, ABD'ye yerli üretim füze sattı!

Japonya, yerli üretim PAC-3 tipi önleme füzelerinin satışı için ABD ile 19.5 milyon dolarlık (yaklaşık 645 milyon TL) anlaşma imzaladı.

AA
Yayınlanma: 30.07.2024 - 12:10
Japonya, ABD'ye yerli üretim füze sattı!
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Japonya'nın devlet televizyonu NHK'nın haberine göre, Japonya Savunma Bakanlığının bu satış anlaşması, Tokyo hükümetinin geçen yıl savunma teçhizatı ihracatında esneklik kararı almasının ardından geldi.

Anlaşma uyarınca, Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri, ABD ordusuna, 19.5 milyon dolar (yaklaşık 645 milyon TL) değerinde PAC-3 tipi önleme füzesi gönderecek.

PAC-3 tipi önleme füzelerinin üretimine Japon bir şirket tarafından yaklaşık 20 yıl önce başlanmıştı.

İLK KEZ SATIŞ YAPILDI

Japonya, revize edilen ihracat kuralları çerçevesinde ilk kez söz konusu füzelerin satışını yapıyor.

Savunma Bakanı Kihara Minoru ise konuya dair basına yaptığı açıklamada anlaşmanın Japonya-ABD ittifakı için önemli olduğunu vurguladı.

Kihara, Japonya'nın savunma teçhizatı ihracatlarını sürdürmeye hazır olduğunu çünkü bu satışların ülkenin güvenliğinin yanı sıra Hint-Pasifik bölgesinde barış ve istikrara da katkıda bulunacağını dile getirdi.


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