Olayla ilgili soruşturma başlatıldı... Köln'de bir Türk'e ait eğlence mekanında patlama meydana geldi!

Almanya'nın Köln kentinde bir Türk'e ait eğlence mekanının girişinde meydana gelen patlama hasara neden oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı... Köln'de bir Türk'e ait eğlence mekanında patlama meydana geldi!
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AA
Yayınlanma: 16.09.2024 - 11:56

Polisin yaptığı açıklamaya göre, sabah saatlerindeki patlamada herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadı.

Patlama sonucu mekanın giriş kısmındaki tavan döşemeleri çöktü ve camlar kırıldı.

Polis, patlamanın nedenine ilişkin henüz bilgi vermedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Almanya #Köln #patlama

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