Öldürülen Al Jazeera muhabiri için Filistin'in Ankara Büyükelçiliğinde taziye defteri açıldı

13 Mayıs 2022 Cuma, 12:31

Filistin'in Ankara Büyükelçiliğinde, Batı Şeria'da görevi başındayken İsrail askerlerince vurularak öldürülen Al Jazeera televizyonunun deneyimli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile için taziye defteri açıldı.

Taziye defterini ilk imzalayan, Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Muhammed Rizvi Hassen oldu.

Hassen, Ebu Akile'nin ölümüne sebep olanların bulunmasını, Ebu Akile'nin aile üyeleri ve Filistin halkı için adaletin sağlanmasını umduklarını söyledi.

Büyükelçilikte açılan taziye defterini Ebu Akile'nin meslektaşları gazeteciler de imzaladı.

Gün boyu açık olacak taziye defteri, ayrıca pazar günü 15.00-17.00 saatlerinde ziyaretçilere açık olacak.

AL JAZEERA MUHABİRİ ŞİRİN EBU AKİLE'NİN ÖLDÜRÜLMESİ

Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Ebu Akile (51), İsrail askerlerinin 11 Mayıs'ta işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada açtığı ateşle öldürülmüştü.

Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde Ebu Akile'nin İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülmesi tepkilere neden olmuştu.

Ebu Akile'nin hayatını kaybettiği olayda yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.