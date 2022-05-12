İsrail polisinden öldürülen gazeteci Ebu Akile'nin taziyesine baskın
İsrail polisi, dün Batı Şeria'da katledilen gazeteci Şirin Ebu Akile'nin taziye evine baskın düzenledi. Baskından sonra Şirin Ebu Akile'nin kardeşi Antuan ifadeye çağırıldı.
İsrail polisi, işgal altındaki Batı Şeria'da dün öldürülen El Cezire televizyonu muhabiri Şirin Ebu Akile için Doğu Kudüs'te taziyelerin kabul edildiği eve baskın düzenledi.
İsrail polisleri, Doğu Kudüs'ün Beyt Hanina semtinde el-Lika Kilisesi'nde yer alan taziye evine baskın yaparak burada bulunan bazılarını hafif yaraladı.
Lika Kilisesi'ne asılan Filistin bayrağını indirerek el koyan İsrail polisi, daha sonra gazeteci Şirin Ebu Akile'nin kardeşi Antuan'ı ifadeye çağırdı.
Katar merkezli El Cezire televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile (51), İsrail güçlerinin dün işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü. Olayda Şirin Ebu Akile'nin yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.
Video Haberler
- Çiftliğinde 165 köpek ve 5 kedi ile yaşıyor
- Yavru kedileri kurtarmak için duvarı deldiler.
- Kocaeli'de fabrika yangını
- Kazada ölen polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
- Kayseri'de 'uyuşturucu' operasyonu: 32 gözaltı
- CHP'li isimlerden açıklama
- Büyükada’da İSKİ kazısında tarihi keşif
- Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü 35 gün trafiğe kapatı
- Barakada çıkan yangında köpekleriyle birlikte öldü
- Hasta yakınları ambulansı kaçırmak istedi
En Çok Okunan Haberler
-
- Kaftancıoğlu'na hapis, siyasi yasak kararı!
- ‘Gök gürültüsünü duyuyor musun?’
- '3 ayda milyarlarca dolar buhar oldu'
- Vali atamalarında Nesin Vakfı ayrıntısı!
- Erdoğan'ı kızdıracak 'MHP' sonucu
- 20 ilin valisi değişti, 10 vali görevden alındı
- Kılıçdaroğlu'ndan tüm vekillerine talimat
- Tehlike çanı çalıyor
- 'Halka ihanette ısrar ediyor'
- 'Siyasi yasak' kararı ne anlama geliyor?