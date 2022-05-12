İsrail polisinden öldürülen gazeteci Ebu Akile'nin taziyesine baskın

İsrail polisi, dün Batı Şeria'da katledilen gazeteci Şirin Ebu Akile'nin taziye evine baskın düzenledi. Baskından sonra Şirin Ebu Akile'nin kardeşi Antuan ifadeye çağırıldı.

AA
12 Mayıs 2022 Perşembe, 22:52
İsrail polisinden öldürülen gazeteci Ebu Akile'nin taziyesine baskın
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İsrail polisi, işgal altındaki Batı Şeria'da dün öldürülen El Cezire televizyonu muhabiri Şirin Ebu Akile için Doğu Kudüs'te taziyelerin kabul edildiği eve baskın düzenledi.

İsrail polisleri, Doğu Kudüs'ün Beyt Hanina semtinde el-Lika Kilisesi'nde yer alan taziye evine baskın yaparak burada bulunan bazılarını hafif yaraladı.

Lika Kilisesi'ne asılan Filistin bayrağını indirerek el koyan İsrail polisi, daha sonra gazeteci Şirin Ebu Akile'nin kardeşi Antuan'ı ifadeye çağırdı.

Katar merkezli El Cezire televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile (51), İsrail güçlerinin dün işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü. Olayda Şirin Ebu Akile'nin yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı. 


Şirin Ebu Akile EL Cezire

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