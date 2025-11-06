Öldürülen belediye başkanının yerine eşi getirildi

Meksika’nın Michoacán eyaletinde Uruapan Belediye Başkanı Carlos Manzo Rodríguez’in öldürülmesinin ardından, eşi Grecia Quiroz, belediye başkanlığı görevine getirildi.

Manzo, geçen cumartesi günü Ölüler Günü (Día de los Muertos) festivali sırasında düzenlenen saldırıda öldürülmüştü.

Yerel yasama meclisi, olağanüstü oturumda aldığı kararla, Manzo’nun görev süresinin kalan bölümünde (2024–2027) eşi Quiroz’un belediye başkanlığını üstleneceğini duyurdu.

Grecia Quiroz, yemin töreni öncesinde yaptığı açıklamada, eşinin kurduğu “Sombrero Hareketi”ni (Movimiento del Sombrero) sürdüreceğini söyledi:

“Carlos’un bıraktığı mirası yeniden devralacağız. Onun davasını sürdüreceğiz. Belediye için el ele, birlikte çalışacağız.”

Sombrero Hareketi, Uruapan’da Manzo tarafından kurulan bağımsız bir siyasi oluşumdu. Adını, Manzo’nun sıklıkla taktığı Sahuayo şapkasından alıyor.

TÜM SİYASİ PARTİLERDEN DESTEK

Quiroz, belediye başkanlığı ataması öncesinde Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ile başkent Meksiko’daki Ulusal Saray’da bir görüşme yaptı. Görüşmeye iki Ulusal Muhafız aracının eşlik ettiği bildirildi.

Aynı saatlerde Uruapan Belediye Meclisi de Quiroz’un “vekil belediye başkanı” olarak atanması yönündeki öneriyi resmen iletti.

Eyalet Kongresi Siyasi Koordinasyon Kurulu Başkanı ve iktidardaki Morena Partisi’nin sözcüsü Fabiola Alanís Sámano, Quiroz’un atanmasının tüm siyasi grupların desteğini aldığını belirterek, “Hiçbir engel, hiçbir itiraz olmayacak. Güvenlik önlemleri, kendisi ve iki çocuğu için artırıldı” dedi.

Eşinin ölümünden sonra kendisine gösterilen destek için teşekkür eden Quiroz, topluma barış çağrısı yaptı:

“Onun anısını onurlandıralım. Takipçileri çok iyi bilir; Carlos’un mücadelesi her zaman barışçıldı. O, şiddete karşıydı.”