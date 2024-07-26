Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreni öncesinde... Yangınlar nedeniyle tren seferleri iptal edildi

Yayınlanma: 26.07.2024 - 10:26

Güncelleme: 26.07.2024 - 10:26

Fransa'da Arras yakınlarında çıkan bir yangın, Paris ile Lille arasındaki hızlı tren trafiğini durdurdu. Aynı durum, Paris ile Fransa'nın batısı ve Pagny-sur-Moselle yakınlarındaki doğu hattında da yaşandı.

Paris'teki Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreni öncesinde Paris ve Lille arasında tren seferleri durdu. Fransa Ulusal Demiryolu Şirketi SNCF, internet sitesinde yaptığı açıklamada, "Arras yakınlarında demiryolu çevresinde çıkan yangın, şu anda Paris ile Lille arasındaki hızlı tren hattındaki seferleri durdurdu. Sefer iptalleri ve güzergah değişiklikleri nedeniyle yolculuk sürelerinde uzamalar beklenmektedir. Ekiplerimiz ve itfaiyeciler müdahale ediyor" dedi. SNCF, normal seferlerin 29 Temmuz pazartesi günü başlamasını bekliyor.

BİR YANGIN DAHA

Courtalain yakınlarında demiryolu çevresinde çıkan bir başka yangın, Paris ile Tours ve Paris-Le Mans arasındaki hızlı tren trafiğini durdurdu. Le Parisien gazetesi, özellikle Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreni günü olan bugün Montparnasse Garı'nda büyük bir karışıklık yaşandığını belirtti.

Bazı iddialara göre bu yangınlar, Fransa'da Olimpiyat Oyunları'nın resmi açılışı öncesinde sabotaj eylemleri olabilir. Kuzeyli Patrice Vergriete, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, "Koordine edilmiş kötü niyetli eylemler, bu gece birkaç TGV hattını hedef aldı ve trafiği bu hafta sonuna kadar ciddi şekilde etkileyecek. Bu suç eylemlerini şiddetle kınıyorum" dedi.

SNCF, Pagny-sur-Moselle yakınlarında başka bir yangının daha çıktığını ve trafiğin 5:15'ten beri durduğunu açıkladı.

"BÜYÜK BİR SALDIRI"

SNCF, perşembe'den cuma'ya kadar geçen gece "ağını felç etmek için büyük çapta bir saldırı" yaşandığını doğruladı. Atlantik, Kuzey ve Doğu hatlarında TGV trafiği "çok ciddi şekilde etkilendi". SNCF, bazı trenleri klasik hatlara yönlendirdiklerini ancak büyük bir kısmını iptal etmek zorunda kalacaklarını belirtti: "Bu durumun, onarımlar tamamlanana kadar en azından hafta sonu boyunca sürmesi bekleniyor."

Bu saldırı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın açılış törenine sadece birkaç saat kala meydana geldi. Çok sayıda yolcu başkente doğru hareket etmeyi planlıyordu. Birçok tatilci de transit halindeydi.

SNCF, tüm müşterilerin SMS ile bilgilendirileceğini ve biletlerin değiştirilebileceğini ve geri ödenebileceğini duyurdu. Operatör, "Tüm yolcuların seyahatlerini ertelemelerini ve garlara gelmemelerini tavsiye ediyoruz" dedi.