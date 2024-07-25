2024 Olimpiyat Oyunları yıldızlar geçidine sahne olacak
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek 33. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda dünyaca ünlü birçok sporcu madalya mücadelesi verecek.
Paris'te yarın açılış töreniyle başlayacak ve 11 Ağustos'ta sona erecek 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 bin 500 sporcu, hayalleri olan madalyaları kazanmaya çalışacak. Bu sporcular içerisinde mücadele ettikleri branşlarda elde ettikleri başarılarla yıldızlaşan isimler de yer alacak.
Olimpiyatlarda üç şampiyonluğu bulunan Kevin Durant, NBA'de tüm zamanların sayı kralı LeBron James ile NBA yıldızları Stephen Curry, Jayson Tatum ve Anthony Davis'in kadrosunda olduğu ABD Basketbol Takımı, Sırbistan Basketbol Takımı'nda forma giyen NBA yıldızı Nikola Jokic, Yunanistan Basketbol Milli Takımı'nda oynayan NBA oyuncusu Giannis Antetokounmpo, 7 olimpiyat ve 30 dünya şampiyonası madalyası bulunan ABD'li kadın cimnastikçi Simone Biles, 24 kez grand slam kazanan ve bir olimpiyat madalyası bulunan ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic, Paris'te yine hünerlerini sergileyecek.
Olimpiyat ve dünya şampiyonlukları olan rekortmen ABD'li yüzücü Katie Ledecky, iki olimpiyat altını bulunan İspanyol tenisçi Rafael Nadal ve tüm zamanların en iyi maratoncusu olarak kabul edilen Kenyalı Eliud Kipchoge, Paris 2024'te madalya almak için mücadele edecek.
Hindistan'ın atletizmde ilk madalyasını kazanan ciritçi Neeraj Chopra, dünya rekortmeni İsveçli sırıkla atlamacı Armand Duplantis, dünya şampiyonu ABD'li kadın atlet Sha'Carri Richardson, olimpiyat bronz madalyası ve dünya şampiyonlukları sahibi ABD'li atlet Noah Lyles, olimpiyat şampiyonu Kenyalı kadın atlet Faith Kipyegon, dünya ve olimpiyat şampiyonu Fransız judocu Teddy Riner ile iki kez olimpiyat altın madalyası ve 5 dünya şampiyonluğu bulunan Jamaikalı kadın atlet Shelly-Ann Fraser-Pryce, yeni zaferler için Paris'te olacak.
Dünyanın gözünün üstünde olacağı sporcular
2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda gözlerin üzerinde olacağı ve performansları merakla beklenen sporcular şunlar:
Ariarne Titmus - Yüzme - Avustralya
Armand Duplantis - Atletizm - İsveç
Carlos Alcaraz - Tenis - İspanya
Clarisse Agbegnenou - Judo - Fransa
Eliud Kipchoge - Atletizm - Kenya
Kevin Durant - Basketbol - ABD
LeBron James - Basketbol - ABD
Leon Marchand - Yüzme - Fransa
Manyu Wang - Masa tenisi - Çin
Meng Chen - Masa tenisi - Çin
Neeraj Chopra - Atletizm - Hindistan
Noah Lyles - Atletizm - ABD
Novak Djokovic - Tenis - Sırbistan
Rafael Nadal - Tenis - İspanya
Rayssa Leal - Kaykay - Brezilya
Sha'Carri Richardson - Atletizm - ABD
Shelly-Ann Fraser-Pryce - Atletizm - Jamaika
Shericka Jackson - Atletizm - Jamaika
Simone Biles - Cimnastik - ABD
Sky Brown - Kaykay - İngiltere
Stephen Curry - Basketbol - ABD
Victor Wembanyama - Basketbol - Fransa
Yingsha Sun - Masa tenisi - Çin
Katie Ledecky - Yüzme - ABD
Dina Asher-Smith - Atletizm - İngiltere
Teddy Riner - Judo - Fransa
Faith Kipyegon - Atletizm - Kenya
Nikola Jokic - Basketbol - Sırbistan
Giannis Antetokounmpo - Basketbol - Yunanistan
Paris 2024'teki yıldız sporcuların yer alacağı branşların programı şu şekilde:
1-11 Ağustos: Atletizm
27 Temmuz-5 Ağustos: Artistik cimnastik
27 Temmuz-11 Ağustos: Basketbol
27 Temmuz-4 Ağustos: Yol bisikleti
27 Temmuz-3 Ağustos: Judo
27-28 Temmuz ve 6-7 Ağustos: Kaykay
27 Temmuz-4 Ağustos: Yüzme
27 Temmuz-10 Ağustos: Masa tenisi
27 Temmuz-4 Ağustos: Tenis
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