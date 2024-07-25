2024 Olimpiyat Oyunları yıldızlar geçidine sahne olacak

Yayınlanma: 25.07.2024 - 15:43

Güncelleme: 25.07.2024 - 15:43

Paris'te yarın açılış töreniyle başlayacak ve 11 Ağustos'ta sona erecek 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 bin 500 sporcu, hayalleri olan madalyaları kazanmaya çalışacak. Bu sporcular içerisinde mücadele ettikleri branşlarda elde ettikleri başarılarla yıldızlaşan isimler de yer alacak.

Olimpiyatlarda üç şampiyonluğu bulunan Kevin Durant, NBA'de tüm zamanların sayı kralı LeBron James ile NBA yıldızları Stephen Curry, Jayson Tatum ve Anthony Davis'in kadrosunda olduğu ABD Basketbol Takımı, Sırbistan Basketbol Takımı'nda forma giyen NBA yıldızı Nikola Jokic, Yunanistan Basketbol Milli Takımı'nda oynayan NBA oyuncusu Giannis Antetokounmpo, 7 olimpiyat ve 30 dünya şampiyonası madalyası bulunan ABD'li kadın cimnastikçi Simone Biles, 24 kez grand slam kazanan ve bir olimpiyat madalyası bulunan ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic, Paris'te yine hünerlerini sergileyecek.

Olimpiyat ve dünya şampiyonlukları olan rekortmen ABD'li yüzücü Katie Ledecky, iki olimpiyat altını bulunan İspanyol tenisçi Rafael Nadal ve tüm zamanların en iyi maratoncusu olarak kabul edilen Kenyalı Eliud Kipchoge, Paris 2024'te madalya almak için mücadele edecek.

Hindistan'ın atletizmde ilk madalyasını kazanan ciritçi Neeraj Chopra, dünya rekortmeni İsveçli sırıkla atlamacı Armand Duplantis, dünya şampiyonu ABD'li kadın atlet Sha'Carri Richardson, olimpiyat bronz madalyası ve dünya şampiyonlukları sahibi ABD'li atlet Noah Lyles, olimpiyat şampiyonu Kenyalı kadın atlet Faith Kipyegon, dünya ve olimpiyat şampiyonu Fransız judocu Teddy Riner ile iki kez olimpiyat altın madalyası ve 5 dünya şampiyonluğu bulunan Jamaikalı kadın atlet Shelly-Ann Fraser-Pryce, yeni zaferler için Paris'te olacak.

Dünyanın gözünün üstünde olacağı sporcular

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda gözlerin üzerinde olacağı ve performansları merakla beklenen sporcular şunlar:

Ariarne Titmus - Yüzme - Avustralya

Armand Duplantis - Atletizm - İsveç

Carlos Alcaraz - Tenis - İspanya

Clarisse Agbegnenou - Judo - Fransa

Eliud Kipchoge - Atletizm - Kenya

Kevin Durant - Basketbol - ABD

LeBron James - Basketbol - ABD

Leon Marchand - Yüzme - Fransa

Manyu Wang - Masa tenisi - Çin

Meng Chen - Masa tenisi - Çin

Neeraj Chopra - Atletizm - Hindistan

Noah Lyles - Atletizm - ABD

Novak Djokovic - Tenis - Sırbistan

Rafael Nadal - Tenis - İspanya

Rayssa Leal - Kaykay - Brezilya

Sha'Carri Richardson - Atletizm - ABD

Shelly-Ann Fraser-Pryce - Atletizm - Jamaika

Shericka Jackson - Atletizm - Jamaika

Simone Biles - Cimnastik - ABD

Sky Brown - Kaykay - İngiltere

Stephen Curry - Basketbol - ABD

Victor Wembanyama - Basketbol - Fransa

Yingsha Sun - Masa tenisi - Çin

Katie Ledecky - Yüzme - ABD

Dina Asher-Smith - Atletizm - İngiltere

Teddy Riner - Judo - Fransa

Faith Kipyegon - Atletizm - Kenya

Nikola Jokic - Basketbol - Sırbistan

Giannis Antetokounmpo - Basketbol - Yunanistan

Paris 2024'teki yıldız sporcuların yer alacağı branşların programı şu şekilde:

1-11 Ağustos: Atletizm

27 Temmuz-5 Ağustos: Artistik cimnastik

27 Temmuz-11 Ağustos: Basketbol

27 Temmuz-4 Ağustos: Yol bisikleti

27 Temmuz-3 Ağustos: Judo

27-28 Temmuz ve 6-7 Ağustos: Kaykay

27 Temmuz-4 Ağustos: Yüzme

27 Temmuz-10 Ağustos: Masa tenisi

27 Temmuz-4 Ağustos: Tenis