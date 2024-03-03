Ölü denizyıldızları sahile vurdu: Endişeye yol açtı
İngiltere'de, binlerce ölü denizyıldızı sahile vurdu. Yetkililer, sağlık endişesiyle uyarıda bulundu.
İngiltere'nin Kent kentinde binlerce ölü denizyıldızı sahile vurdu. Yetkililer, potansiyel hastalık korkusu nedeniyle insanları sahilden uzak durmaları konusunda uyardı.
Açıklamada, "Kamuoyuna, karaya oturmuş deniz canlılarını hareket ettirmeye çalışmamaları ve bulaşıcı veya aktarılabilir hastalıklara sahip olabilecekleri için köpekleri ve çocukları onlardan uzak tutmaları tavsiye ediliyor" denildi.
Deniz Koruma Derneği'nden veri analisti Dr. Angus Jackson, basına denizyıldızlarının bazen "kollarını kavuşturup deniz tabanı boyunca yuvarlandığını" söyleyerek, "Bunun gibi karaya oturmalar zaman zaman kıyı şeridimizde meydana geliyor, ancak bu özellikle araştırılması gereken büyük bir olay gibi görünüyor" dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Murat Kurum'dan yeni gaf
- 'Şeriat' paylaşımına ceza yolda
- Tribünlere küfür etti!
- Dünyayı dolaşan çifte toplu tecavüz
- Kurum'a davet: 'Çekinme gel, bekliyorum'
- Dünyada en çok izlenen Türk dizileri belli oldu
- 'Seçimden önce çekilecekler'
- İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na söylediklerini anlattı
- Erdoğan'ın yakın arkadaşından sürpriz çıkış!
- ÖSYM'den mesaj açıklaması: 'Sehven...'