Dünyayı dolaşan çifte toplu tecavüz: 'Canlarını zor kurtardılar...'

Yayınlanma: 03.03.2024 - 14:49

Güncelleme: 03.03.2024 - 14:49

Brezilyalı ve İspanyol sosyal medya ünlüleri, motosikletle dünya turu yaptıkları sırada Hindistan'a da uğradılar. Ancak dünya turu, Hindistan'da kabusa dönüştü.

Daily Mail'de yer alan habere göre, Brezilyalı sosyal medya ünlüsü Fernanda, İspanyol partneri Vicente ile Hindistan'ı ziyaret ettikleri sırada yedi erkek tarafından dövüldü ve Fernanda yedi erkeğin toplu tecavüzüne uğradı.

Yaşadıkları dehşet anlarını paylaştıkları video ile anlatan ikili, Hindistan'ın Jharkhand bölgesindeki Dumka kasabasında gecelemek üzere durduklarını ve fark edilmeden önce çadır kampı kurduklarını söylediler.

Paylaşılan videoda Vicente, saldırganların kendisini dövmek için kask ve taş kullanmasının ardından "ağzının parçalandığını" söylerken aldığı yaraları gösterdi.

Yüzünde gözle görülür morluklar olduğu görülen Fernanda ise, soyulduklarını ve saldırganların tek niyetlerinin "kendisine tecavüz etmek" olduğunu belirtti ve yardım alabilmek için polise başvurduklarını söyledi.

Polis Başkomiseri Pitambar Singh Kherwar, "Kurbanlar İspanyolca ve İngilizce karışımı bir dilde konuştukları için ne dediklerini anlayamadık ama onları hastaneye götürdük ve burada kadına yönelik bir toplu tecavüz vakası olduğu anlaşıldı. Tarif ettikleri görünüşe dayanarak üç kişiyi gözaltına aldık. Adli tıp ekibi ve kimlik tespiti yardımıyla diğer zanlıları da yakalayacağı" açıklamasında bulundu.

Olay Hindistan'ın cinsel şiddet konusundaki korkutucu sicilini gündeme taşıdı. Ulusal Suç Kayıtları Bürosu'na göre, ülke kadınlara yönelik cinsel şiddet konusunda en kötü ülkelerden biri olarak kabul ediliyor. 2022 yılında, günde yaklaşık 90 tecavüz vakası rapor edildi. Ancak tecavüz vakaları, mağdurların utandırılması ve kolluk kuvvetlerine olan güvenin düşük olması nedeniyle genellikle eksik bildiriliyor.