‘ABD seçimlerine kadar Ukrayna’da barış olmaz’

Moskova’da yaşayan siyaset bilimci ve Rusya araştırmacısı Ümit Nazmi Hazır, Erdoğan-Putin zirvesini ve Rusya’nın arabuluculuk açıklamasını Cumhuriyet’e değerlendirdi.

Doğa Öztürk
Yayınlanma: 05.07.2024 - 04:00
‘ABD seçimlerine kadar Ukrayna’da barış olmaz’
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Türkiye’nin arabulucu olamayacağı yönündeki açıklamanın Ukrayna savaşının artık boyut değiştirdiğine işaret ettiğini belirten Hazır, Rusya’nın sadece Türkiye’nin değil, içinde 4-5 ülkenin arabulucu olarak yer aldığı bir platformu tercih edeceğini ifade etti. 

Hazır, “Arabuluculuk şu anda Türkiye’nin tek başına yapabileceği bir durum gibi gözükmüyor. Ukrayna savaşının küresel bir boyutu olduğundan içinde ancak 4-5 ülkenin bulunduğu bir yapı olabilir. Bu yapıda Türkiye de yer alabilir. Çin, Macaristan, Brezilya olabilir. ABD seçimlerine kadar barış olacağını zannetmiyorum. Çünkü Ukrayna’nın pozisyonunu belirleyen ABD’nin pozisyonu. Seçimlerinden sonra durum netleşecek” dedi. 

RUSYA BASKI YAPIYOR

Erdoğan-Putin görüşmesinin birincil konusunun Suriye olduğunu ve Rus tarafının muhtemelen Suriye konusunun üzerinde durduğunu aktaran Hazır, Putin’in Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesini ve Suriye meselesinin çözülmesini istediğini söyledi. Hazır, “Esad ile Erdoğan görüşür mü şeklinde bir iddia vardı. Bu kısa sürede pek mümkün görünmüyor. Suriye-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesi çok kolay olmayacak diye düşünüyorum. Rusya son bir yıldır Esad’a Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi yönünde baskı yapıyordu. Fakat Suriye tarafında bir çekince vardı. Türkiye-Suriye normalleşmesinde en önemli aktör ülke Rusya” diye konuştu.


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