Ölüler günü için gittiler: Kiraladıkları evde ölü bulundular

13 Kasım 2022 Pazar, 16:31

Meksika'da 1 Kasım'da gerçekleşen Ölüler Günü etkinliğine katılan ABD'li turistler Kandace Florence, Jordan Marshall ve Courtez Hall kiraladıkları evde ölü bulundu.

ABD haber sitesi WAVY'ye göre, Meksikalı yetkililer, üç arkadaşın karbonmonoksit zehirlenmesinden öldüğünü söyledi.

Kurbanlar, Meksika'nın başkenti Mexico City'nin lüks mahallesi La Rosita'da kalıyordu.

Evi kiralayan şirket yaptığı açıklamada, ölümlerin "korkunç bir trajedi" olduğunu ve şirketin yetkililerden gelen sorulara yardımcı olmaya hazır olduğunu söyledi.

Yaşanan trajedi, Belediye Başkanı Claudia Sheinbaum'un "dijital göçebelerin" sayısını artırmak için ev kiralama sitesi ile anlaşma imzalamasının ardından gerçekleşti.