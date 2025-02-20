Ölümcül deneyin kurbanı oldu: Brezilyalı genç, kelebek zehriyle can verdi

Yayınlanma: 20.02.2025 - 12:31

Güncelleme: 20.02.2025 - 12:31

Brezilya'da 14 yaşındaki Davi Nunes Moreira, kendisine ölü bir kelebeğin kalıntılarını enjekte ettikten sonra hayatını kaybetti. Doktorlar, ölümün alerjik reaksiyon, enfeksiyon ya da emboliden kaynaklanmış olabileceğini belirtiyor.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, genç çocuk ölmeden önce, ölü bir kelebeği suyla karıştırarak bacağına enjekte ettiğini itiraf etti. Vücudunun enfeksiyona tepki vermesi sonucu, hastaneye kaldırılmadan önce günlerce kusma ve topallama şikayetleri yaşadı.

Vitoria de Conquista’daki hastanede bir hafta boyunca yoğun bakımda tutulan Davi, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Brezilya medyasına konuşan Santa Marcelina Hastanesi uzmanlarından Dr. Luiz Fernando D. Relvas, olayın birçok ölümcül nedeni olabileceğini belirtti. Relvas, "Bu sıvıyı nasıl hazırladığı ya da enjekte ettiği parçaların büyüklüğü bilinmiyor. Eğer içinde hava kabarcıkları kaldıysa, emboliye yol açarak ani ölüme neden olmuş olabilir" dedi.

Relvas ayrıca, vücuda giren toksinlerin septik şoka sebep olup organ yetmezliğine yol açmış olabileceğini ifade etti.

SOSYAL MEDYA ÇILGINLIĞI MI?

Yerel polis, Davi’nin ölümünün arkasında tehlikeli bir sosyal medya akımı olup olmadığını araştırıyor. Son yıllarda, gençler arasında tehlikeli meydan okumaların (challenge) popülerleşmesi, yetkilileri bu ihtimal üzerinde durmaya yönlendirdi.

Vitoria de Conquista Sivil Polisi, “Otopsi sonuçları ölüm nedenini netleştirecek. Şu an için herhangi bir ihtimali göz ardı etmiyoruz ve soruşturmayı sürdürüyoruz” açıklamasında bulundu.

Genç çocuğun trajik ölümü, Brezilya’da geniş yankı uyandırırken, uzmanlar sosyal medyada yayılan tehlikeli akımlara karşı ebeveynleri ve yetkilileri daha dikkatli olmaya çağırıyor.