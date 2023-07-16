Ölümcül kedi virüsü Kıbrıs'ı ele geçirdi
Veterinerler, Kıbrıs'ta ki kedileri öldüren ölümcül bir virüsün yayıldığı uyarısında bulundu.
Kıbrıs'ta, ölümcül bir kedi virüsü Ocak ayından bu yana yaklaşık 300 bin kedinin ölümüne sebep oldu. Kedilerin ölümüne, Feline Coronavirüs'ün (FCoV) bir türü olan ve kedilerde mide iltihaplanması yaşatan hastalığın neden olduğu ortaya çıktı.
Veteriner Dr. Jo Lewis, virüsün özellik kurtarma merkezleri gibi kedilerin bir arada yaşadığı yerlerde hızla yayıldığını söyledi. Lewis, insanlar tarafından yayılabileceği konusunda da uyardı.
Kedilerin yalnızca yaklaşık yüzde birinde görülen hastalığın, Kıbrıs'taki kedilerin en yüzde 40'ında görüldü.
Lewis ayrıca, bulaşan kedilerde iştah kaybı ve yorgunluk gibi belirtelere sebep olan hastalığa ilişkin "İngiltere'ye ulaşması halinde çok daha feci sonuçlar doğurabilir" ifadesinde bulundu.
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