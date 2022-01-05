Omicron alarmı... ABD 1 milyon ile günlük vaka rekoru kırdı
Reuters'ın haberine göre, ABD’de yaklaşık 1 milyon yeni koronavirüs vakası bildirildi.
ABD pazartesi günü yaklaşık bir milyon yeni koronavirüs vakası bildirdi. Bu rakam bugüne kadar dünyadaki günlük bazda görülen en yüksek vaka sayısı oldu.
Yüksek derecede bulaşıcı olan Omicron varyantının yayılma hızı yavaşlama belirtisi göstermezken, yine ABD'de bir hafta önce kaydedilen önceki zirve seviyenin neredeyse iki katı vaka bildirildi.
Reuters verilerine göre, geçen hafta hastanede tedavi gören koronavirüs hastalarının sayısı yaklaşık yüzde 50 arttı ve 100 bini geçti. Hastanede tedavi gören hasta sayısında 100 bin eşiği bir yıldır ilk defa aşıldı.
ÇAĞRIDA BULUNDULAR
Son haftalarda ticari havayollarının uçuşlarından Broadway gösterilerine kadar birçok etkinliğin iptal edilmesine neden olan vaka artışları, devlet okullarının kış tatilinden sonra yeniden açılma planlarını da etkilemişti.
Ülkenin en büyük üçüncü okul bölgesi olan Chicago'da sendika liderleri, okullar yeniden açılırken öğretmenlere evde kalma çağrısında bulundu.
Pazartesi günü bildirilen 978,856 yeni vaka, birçok eyaletin vaka sayısı bildirmediği hafta sonunda da kaydedilen bazı vakaları da içeriyordu.
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