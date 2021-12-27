Omicron paniği büyüyor: Binlerce uçuş iptal edildi
Amerika Birleşik Devletleri'nde hava yolu şirketlerince Omicron vakalarındaki artış nedeniyle hafta sonu yapılacak 5 bini aşkın uçuşun iptal edilmesinin ardından 740 uçuşun daha iptal edildiği duyuruldu.
ABD’de Delta, United, Southwest hava yolları, ülke genelinde Covid-19’un Omicron vakalarındaki artıştan dolayı geçtiğimiz hafta sonu binlerce uçuşu iptal etmesinin ardından yüzlerce uçuşu daha iptal etti. ABD içinde ve dışında yaklaşık 740 uçuş iptal edilirken, seyahat için en yoğun olan Noel tatili zamanında hafta sonundan bugüne iptal edilen uçuşların sayısı 5 bini aştı. Ülkede artan Covid-19’un Omicron vakaları nedeniyle pilot ve kabin ekiplerinin karantinaya alınması nedeniyle American Airlines, United, Delta ve Southwest hava yolu şirketlerinin hisseleri yüzde 2 ila 3 oranında değer kaybetti.
YOLCU GEMİLERİ GERİ DÖNDÜ
ABD yolcu gemi şirketleri Norveç Kruvaziyer Hattı, Royal Caribbean ve Karnaval şirketlerinin de hisselerinde yüzde 1,3 ila 2,4 oranında düşüş yaşanırken, Noel tatilini de kapsayan hafta sonu boyunca yolcu gemilerinde Covid-19 vakalarının tespit edilmesinin ardından en üç yolcu gemisi limana geri dönmek zorunda kaldı.
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