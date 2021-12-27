Omicron varyantı bir ülkeye daha yayıldı

27 Aralık 2021 Pazartesi, 19:42

Sağlık Gözetim Direktörü Sandra Irala, yakın zamanda Meksika'nın Cancun şehrinden gelen ve Covid-19'a karşı aşı takvimini tamamlamış 3 kişide Omicron varyantının tespit edildiğini açıkladı.

Irala, yurt dışından gelenlerin 5. günde test yaptırması gerektiğini belirterek, Cancun'dan dönenlerin yakın temaslılarının da test yaptırdığını ve aralarında Kovid-19'a yakalananların olduğunu belirtti.

GEN DİZİLİMİ YAPILDI

Covid-19 gen dizimi testlerinin yapıldığı Merkez Laboratuvar Direktörü Carolina Aquino da, Omicron vakalarının artabileceğine dikkati çekerek, halihazırda 46 pozitif vakanın gen dizimi testinin yapıldığını söyledi.

Sağlık Bakanı Julio Borba ise sağlık sisteminin herhangi bir kötüleşme ihtimaline karşı hazırlandığını, yoğun bakım ünitelerinin aktif olduğunu bildirdi.

AŞI ÇAĞRISI

Yetkililer, ülkeden çıkışlarda bir kısıtlama getirilmeyeceğini belirtti ve halka aşı olma çağrısında bulundu.

Nüfusu 7 milyonu aşan Paraguay'da 16 bin 601 kişinin hayatına mal olan Kovid-19, bugüne kadar 465 bin 338 kişide görüldü.



