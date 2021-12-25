Omicron sebebiyle on binlerce uçuş iptal edildi

25 Aralık 2021 Cumartesi, 15:12

Etkisi tüm dünyada devam eden koronavirüsün Omicron varyantı nedeniyle yaşanan personel eksikliğinin, Noel tatilinde gerçekleşen uluslararası 4 bin 500’den fazla uçuşun iptal edilmesine yol açtığı belirtildi.

Bir uçuş takip platformu tarafından yapılan araştırmaya göre, cuma günü, seyahatlerin oldukça yoğunluk gösterdiği bir gün olmasına rağmen en az 2 bin 401 uçuş iptal edildi.

Bugün ise 1900 uçuşun daha yapılmayacağı ifade edilirken, yarın gerçekleşecek 500 uçuşun daha iptal edilmesi öngörüldü.



EN ÇOK ABD UÇUŞLARI ETKİLENDİ



Yapılan araştırma sonuçlarına göre, hafta sonu tatilinde ABD’de yapılan yurt içi ve yurt dışı uçuşlar, iptal edilen uçak seferlerinin dörtte birini oluşturdu. United Havayolları ve Delta Havayolları, artan koronavirüs vakaları nedeniyle personel eksikliği yaşandığına işaret ederek cuma günkü 300 uçuşunu iptal etti.

United Havayolları iptallerle ilgili yaptığı açıklamada, “Bu hafta ülke çapında görülen Omicron vakalarındaki artış, uçuş ekiplerimizi ve operasyonlarımızı yürüten personellerimiz üzerinde doğrudan bir etki oluşturdu. Sonuç olarak, ne yazık ki bazı uçuşları iptal etmek zorunda kaldık. Etkilenen yolcuları havaalanına gelmeden önce bilgilendiriyoruz” ifadelerine yer verdi.



HAVA YOLU PERSONELİ HASTALANIYOR



İngiltere’de, koronavirüse yakalanan çalışanların kendilerini izole etmeleri sonrasında, hava yolu şirketlerinde personel eksikliği yaşandığı belirtildi. Alman hava yolu şirketi Lufthansa dün yaptığı açıklamada, pilotların hastalık izinlerinde yaşanan “büyük artış” nedeniyle Noel tatilinde yapılması planlanan uzun mesafeli transatlantik uçuşları iptal ettiğini duyurdu.



Avustralyalı hava yolu şirketi Jetstar ise artan koronavirüs vakaları nedeniyle birçok çalışanın test yaptırmak zorunda kaldığını ve bununla birlikte karantina uygulamasının da son dakika uçuş iptallerine ve gecikmelere neden olduğunu söyledi.