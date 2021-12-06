Omicron varyantı ABD'nin neredeyse 3'te 1'inde görüldü
Koronavirüsün Omicron varyantı ABD'nin üçte birinde görülürken Delta varyantı ise ülke çapında artmaya devam eden salgında en çok görülen varyant konumunda.
Konu hakkında bilgi ABD'li sağlık yetkilileri tarafından verilirken, ülkenin en önemli bulaşıcı hastalık uzmanı konumundaki Dr. Anthony Fauci de CNN'e yaptığı açıklamada yeni varyantın tüm dünyada alarma neden olduğunu söyledi.
Henüz kesin bir tanımlama yapmak için erken olduğunu ve daha fazla araştırma yapılması gerektiğinin altını çizen Fauci şimdiye kadar görülen vakalara ilişkin "çok ağır bir etkisi varmış gibi gözükmüyor" dedi.
ABD Başkanı Joe Biden'ın baş tıbbi danışmanlarını olan Fauci ABD'nin Güney Afrika'da bulunan ülkelere yönelik getirdiği seyahat yasağının "makul bir süre" içerisinde kaldırılmasını umduğunu dile getirdi.
Güney Afrika hukümeti yeni varyantı çok hızlı bir şekilde tespit ettikleri ve uluslararası sağlık yetkililerini ivedilikle bilgilendirdikleri için takdir edilmeleri gerektiği yerde cezalandırıldıkları şikayetinde bulunmuştu.
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