Omicron varyantıyla ilgili detaylar ortaya çıktı: Bilinenden önce ortaya çıkmış

01 Aralık 2021 Çarşamba, 14:44

İlk kez Güney Afrika’da ortaya çıkan ve tüm dünyaya alarma geçiren Omicron varyantı ile ilgili korkutucu detaylar ortaya çıktı. Nijerya’dan bugün yapılan açıklamada, ilk Omicron vakasının Güney Afrika’da bildirilmeden haftalar önce ortaya çıktığı öne sürüldü.

Reuters’ın haberine göre, Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) yaptığı açıklamada, “Nijerya’ya geçmiş aylarda seyahat edenlere ait teyit edilen vakalara baktığımızda, Ekim ayında toplanan örnekler arasında Omicron varyantına rastlandı” ifadeleri kullanıldı. NCDC, seyahat eden kişinin kimliği ve uyruğu hakkında ise bilgi vermedi.

EKİM AYINDA RASTLANMIŞ

Sözcü'nün aktardığına göre böylelikle, bir haftadır etkisini gösteren varyantın, aslında Ekim ayında Afrika’da ortaya çıktığı belirlendi.

İlk olarak geçtiğimiz hafta Afrika’da ortaya çıkan Omicron varyantı kısa sürede tüm dünyaya yayılırken, birçok ülke de yeni kısıtlamaları devreye soktu. NCDC de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Omicron varyantının yüksek bulaşma hızına sahip olması nedeniyle topluluklar arasında yayılımını engellemek için yeni önlemler devreye sokmak zorunludur” ifadelerinde bulundu.

TÜRKİYE’DE SON DURUM

Güney Afrika’da da vaka sayılarında patlama yaşanıyor. Ülkede vaka sayılarının bir haftada yüzde 403 oranında arttığı belirtildi.

Türkiye’de yapılan son resmi açıklamaya göre Omicron varyantına rastlanmadı. Ancak birçok Avrupa ülkesi, Kanada, Japonya ve Avustralya’da Omicron varyantına rastlanırken, yeni kısıtlamalar devreye sokuldu.