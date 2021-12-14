Omicron'a ilişkin geniş kapsamlı ilk araştırma: BioNTech aşısının etkinliği açıklandı

14 Aralık 2021 Salı, 16:03

Güney Afrika'da yapılan bir araştırma Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının iki dozunun Omicron varyantının ağır hastalığına karşı yüzde 70 oranında koruma sağladığını gösterdi.

Güney Afrika'nın en büyük özel sigorta kuruluşu Discovery Health tarafından yapılan çalışmaya 15 Kasım 7 Aralık tarihleri arasında koronavirüs testi pozitif çıkan 211 bin kişi katılrken bunların 78 bininde Omicron varyantı olduğu düşünüldü ancak bunun resmi olarak teyid edilmemesi araştırmanın Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) "endişe verici" olarak tanımladığı varyanta ilişkin kesin bulgulara ulaşamadığı anlamına geliyor.

BULAŞA KARŞI YÜZDE 33 KORUMA



Discovery'nin klinik araştırma ve aktüeryal ekipleri Güney Afrika'nın tıbbi araştırma konseyi ile birlikte yürüttükleri çalışma sonucunda iki doz Pfizer-BioNTech aşısının ağır hastalığa karşı yüzde 70 bulaşa karşı da yüzde 33 koruma sağladığı sonucuna ulaştılar.

Araştırmada yeniden bulaşma riskinin koronavirüsün diğer dalgalarına karşı daha yüksek olduğu ancak yetişkinlerde ağır hastalık riskinin ülkede bu sene görülen ilk dalgaya kıyasla yüzde 29 daha düşük olduğu ifade edildi.

Araştırmada çocuklarda ise ağır hastalık riskinin mutlak görülme sayısının düşük olmasına rağmen ilk dalgaya kıyasla yüzde 20 daha yüksek olduğuna işaret edildi.

Discovery'den yapılan açıklamada araştırma sonuçlarını öncü olarak değerlendirilmesi gerektiği uyarısında bulunuldu.