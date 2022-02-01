Omicron'un BA.2 alt varyantının daha bulaşıcı olduğu ortaya çıktı

01 Şubat 2022 Salı, 09:59

Dünya genelindeki Omicron kaynaklı koronavirüs vakalarının yüzde 98'den fazlası BA.1 alt varyantından oluşmakta. Ancak BA.1'in yakın kuzeni olarak adlandırılan BA.2 Ocak ayının ikinci yarısından itibaren Danimarka'da baskın varyant haline geldi.

Aralık ve Ocak aylarında yürütülen araştırmada Omicron ile enfekte olmuş olan 8,500'ün üzerinde kişi incelendi. Araştırma, BA.2 ile enfekte olmuş olan kişilerin virüsü başkalarına bulaştırma olasılığının BA.1 ile enfekte olmuş olan kişilere göre yüzde 33 daha fazla olduğunu gösterdi.

Araştırmada, "Omicronun BA.2 alt varyantının BA.1'den daha bulaşıcı olduğu ve bağışıklık sisteminin oluşturduğu bariyerleri aşabilecek özelliklere sahip olduğu sonucuna vardık. Bu özellikler aşıların sağladığı korumayı azaltabilir" denildi.

Henüz hakemli değerlendirmeden geçmemiş olan araştırma Statens Serum Institut (SSI), Copenhagen University, Statistics Denmark ve Technical University of Denmark'ta görevli araştırmacılar tarafından yürütüldü.