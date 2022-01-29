Uzmanlar uyardı: Bu belirtiler varsa Omicron geçirmiş olabilirsiniz

29 Ocak 2022 Cumartesi, 13:59

Wuhan’da tespit edilen virüsten ya da bir süre önceye kadar baskın virüs olan Delta varyantından çok daha farklı semptomlar gösteren Omicron varyantı hızla yayılırken birçok ülkede vaka sayıları rekor seviyelere ulaştı.

Sözcü'de yer alan habere göre, uzmanlar, önceki Covid-19 türlerine göre daha farklı semptomlar sergileyen Omicron varyantının insanlara fark ettirmeden bulaştığını ve birçok insanın kayıtlara “Covid-19 hastası” olarak geçmeden iyileştiğini söyledi. İsrail’in çok okunan gazetelerinden Jerusalem Post, bilim insanları ve uzmanların görüşüne yer vererek, Omicron varyantının bazı kişilere belirti göstermeden bulaştığını aktardı.

1- TEST OLACAK KADAR HASTALANMADIYSANIZ

Önceki varyantlara göre Omicron varyantı tam aşı olmuş bireylerde genelde hafif geçiyor. Her ne kadar Omicron varyantının ilk vakaları 2021’in sonunda tespit edilmiş olsa da bu varyantın daha önceden de tespit edilebildiği kayıtlara geçti. Bazı insanlarda belirgin semptom göstermeyen bu hastalıkta, test olacak kadar kötü belirtiler olmadıysa, farkında olmadan Covid-19’a yakalanmış ve iyileşmiş olabilirsiniz.

2- GRİP SANDINIZ AMA…

Omicron varyantının birçok belirtisi griple benziyor ve üstelik grip mevsiminin de yoğun olduğu bir dönemde yayıldı. Ateşiniz var, öksürüyorsanız ve yorgun hissediyorsanız ve doktorlar grip olmadığınızı söylüyorsa, Omicron bulaşmış olma ihtimali yüksek. İsrail’deki Ben-Gurion Üniversitesi Kamu Sağlığı Yüksek Okulu’nda görevli Dr. Nadav Davidovich, aynı anda grip ve koronavirüse yakalanan kişilerde Flurona görüldüğünü söyledi. Dr. Davidovich, aynı anda hastalanan bu kişilerde “flurona” bulunduğunu söyledi.

Bunun sebebi olarak her iki hastalığın da solunum yolunu etkilediğini ve öksürük, burun akıntısı, ateş, baş ağrısı, boğaz ağrısı ve halsizliğe sebebiyet verdiğini dile getirdi.

3- SAÇINIZ DÖKÜLÜYORSA

Bilim insanları koronavirüsün olağandışı saç dökülmesine sebebiyet verdiğini söylüyor. Lancet’te bir yıl önce yapılan bir araştırmada, Covid-19’u atlatan kişilerin yüzde 22’sinde iyileştikten 6 ay sonra saç dökülmesi şikayetleri geldiği belirtildi. Özellikle kadınlarda bu durumun daha yaygın olduğu kayıtlara geçti. Uzun Covid-19 vakalarında saç dökülmesi ile birlikte eklem ağrısı, yorgunluk, nefes darlığı da öne çıkan belirtiler arasında.

4- AİLENİZ HASTAYSA

Eğer ailenizdeki herkes hastalandı ve aynı evde yaşamanıza rağmen siz hastalanmadıysanız, size de Omicron bulaşmış olabilir. Zira Omicron varyantı bazı insanlarda çok az ya da hiç semptom göstermeden geçiyor.

5- MİDE RAHATSIZLIĞI VARSA

Koronavirüsü solunum yollarını etkileyen bir hastalık fakat bedenin birçok bölgesinde de sorun yaratabiliyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Omicron varyantı bulaşan birçok insanda ishal ve benzeri boşaltım sistemi sorununun meydana geldiğini duyurdu.

6- GÖZÜNÜZDE ENFEKSİYON VARSA

Amerikan Oftalmoloji Akademisi hazırladığı araştırmada halk arasında kırmızı göz ya da pembe göz olarak da bilinen konjonktivitin corona virüsünün bir semptomu olabileceğini duyurdu.

7- AYAĞINIZDA KAŞINTI VARSA

İspanya’da yapılan bir araştırma, bazı hastaların ayaklarında bir kaşıntı ya da enfeksiyon meydana gelebileceğini ortaya çıkardı. “Koronavirüs ayağı” olarak da bilinen bu semptom, diğer semptomların görünmemesi durumunda bile görülebiliyor. Araştırmayı yürüten Dr. Ignacio Garcia-Doble, “En çok görülen vakalarda ufak kırmızı kabarcıklar ve noktacıklar tespit edilebiliyor” dedi.