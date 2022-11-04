Önce itiraf, sonra açılış: Rus özel askeri şirketi Wagner'in merkezi açıldı!

04 Kasım 2022 Cuma, 16:37

Rusya merkezli özel askeri şirket Wagner'in binası St. Petersburg'da açıldı.

Bina, çalışmaya başladığı ilk gün gelen herkese açık olacak. Binanın açık platformlarında özellikle ülkenin bilgi güvenliği ve özel operasyonun arka planında medya teknolojilerinin ileriye dönük beklentileri üzerine tartışmalar başladı.

Kremlin’e yakın Rus iş insanı Yevgeniy Prigojin, merkezin misyonunun "bilgi de dahil olmak üzere Rusya'nın savunma yeteneklerini geliştirecek yeni fikirlerin üretilmesi için rahat bir ortam sağlamak" olacağını söyledi.

PRİGOJİN, WAGNER'İ KURDUĞUNU İTİRAF ETMİŞTİ

Yevgeniy Prigojin, 2014 yılında Ukrayna'da savaşmak için Rusya'nın "Blackwater"ı olarak bilinen "Wagner özel güvenlik şirketini kurduğunu ve şirket içindeki paralı askerlerin Latin Amerika ve Afrika'daki ülkelere konuşlandırıldığını" itiraf etti.

Prigojin, şirketi Concord'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2014 yılında Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk (Donbas) bölgelerine "nitelikli savaşçılar" göndermek için Wagner'i kurduğunu söyledi.

Prigojin, "O andan itibaren, 1 Mayıs 2014'te Wagner Tabur Taktik Grubu adını alan bir grup vatansever doğdu" dedi.

Prigojin ayrıca, Wagner'in faaliyet alanlarına işaret ederek, "Şimdi size bir itirafta bulunayım; Bu kahraman insanlar Suriye halkını, diğer Arap halklarını, Afrikalıları ve Latin Amerikalıları savunarak, milletimizin temel güvenlik direklerinden biri haline geldi" dedi.

WAGNER ÖZEL ASKERİ ŞİRKETİ

Wagner'in, yıllardır Rusya'nın farklı coğrafyalarda "gizli operasyonlarını yürüttüğü" ileri sürülüyor.

Kremlin ise uzun zamandır ortaya atılan "Rusya'nın, paramiliter gruplarla birlikte ilişki kurduğu" iddialarını birçok kez yalanladı. Paralı askerlerin, Rus ordusuna ait kamuflaj kıyafetlerini giydiği, ancak Rus bayrağı ya da ordudan olduklarını gösteren bir sembol taşımadıkları belirtiliyor.

Wagner bünyesinde çalışan paralı asker sayısının yaklaşık 5 bin olduğu tahmin ediliyor. Paralı askerlerin, Rusya'da Krasnodar'a bağlı Molkino kasabasında ağır ve zorlu bir eğitime tabi tutuldukları belirtilmektedir.

"Rusya'nın gizli ordusu" olarak bilinen şirketin başında orduda Yarbay olarak görev yapmış Dmitri Utki'nin olduğu biliniyor. Wagner'in, Kremlin ile olan bağının ortaya çıkması, 2016'da Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından Utkin'e takdim edilen bir madalya ile gündeme geldi. Utkin, ABD’nin yaptırım listesinde bulunuyor.