OnlyFans modeli 34 yaşında torun sahibi oldu
OnlyFans modeli Rachel McIntyre, henüz 34 yaşında İngiltere'nin en genç büyükannelerinden biri oldu.
İngiltere'de yaşayan ve geçimini cinsel içerikli paylaşım sosyal medya platformu OnlyFans'da modellik yaparak sağlayan Rachel McIntyre, henüz 34 yaşındayken ülkenin en genç büyükannesi oldu.
Kimlik sorulacak kadar genç göründüğünü söyleyen McIntyre, kendisinin 15 yaşında, kızının ise 17 yaşında hamile kaldığını belirtti.
Kızının 18 yaşındayken bebeği olduğu haberini sosyal medyada duyuran iki çocuk annesi, "İnsanlar kızımın annesi olduğuma bile inanmıyorlar. Onlara söylediğimde tam bir şok içinde bana bakıyorlar. Siz kardeş değil misiniz diye soruyorlar. Ben de büyükanne olduğumu söylediğimde daha da büyük bir şok yaşıyorlar" ifadesinde bulundu.
Genç babaanne, torun sahibi olmasına ilişkin "Kızımın 17 yaşında böyle bir şey yaşadığını görmek oldukça travmatize ediciydi. Doğum biraz sancılıydı ancak torunum sağlıklı doğdu" dedi.
34 yaşında büyükanne olmanın dezavantajı olmadığını düşünen McIntyre, gelecekte torunuyla yapacağı aktiviteler için genç ve zinde olması gerektiğini söyledi.
McIntyre, kızının doğumunu izlemenin stresli olduğunu ve reşit olmayan kızının doğum yapmasına ilişkin "henüz yargılanmadığını" ancak "muhtemelen yargılanacağını" itiraf etti.
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