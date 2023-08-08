İstiklal Caddesi'nde dolar saçanlar OnlyFans içerik üreticileri çıktı
Beyoğlu, İstiklal Caddesi’nde para dağıtan bir grubun videoları sosyal medyada gündem olmuştu. Grubun OnlyFans içerik üreticileri olduğu ortaya çıktı.
İstanbul’un en işlek noktalarından Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde garip bir olay yaşandı.
Sosyal medya için video çekmeye çalışan bir grup, etrafa 1 dolarlık banknotları saçarak insanların yarattığı izdihamı videoya kaydetti.
KİM OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI
Oda TV’de yer alan habere göre; grubun OnlyFans içerik üreticileri olduğu ortaya çıktı.
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