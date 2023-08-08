İstiklal Caddesi'nde dolar saçanlar OnlyFans içerik üreticileri çıktı

Beyoğlu, İstiklal Caddesi’nde para dağıtan bir grubun videoları sosyal medyada gündem olmuştu. Grubun OnlyFans içerik üreticileri olduğu ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.08.2023 - 13:00
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İstanbul’un en işlek noktalarından Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde garip bir olay yaşandı.

Sosyal medya için video çekmeye çalışan bir grup, etrafa 1 dolarlık banknotları saçarak insanların yarattığı izdihamı videoya kaydetti. 

KİM OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

Oda TV’de yer alan habere göre; grubun OnlyFans içerik üreticileri olduğu ortaya çıktı.


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