OnlyFans yıldızına 15 yıl hapis istemi: Gözaltına alındı

Endonezya’nın Bali Adası’nda OnlyFans yetişkin film yıldızı Bonnie Blue, “müstehcen içerik üretmek ve yaymak” suçlamasıyla gözaltına alındı.

Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu ülkede ahlak yasalarına aykırı hareket ettiği öne sürülen Blue ile birlikte 17 erkek turist de kısa süreliğine gözaltına alındı. Aralarında 15 Avustralyalının da bulunduğu turistlerin serbest bırakıldığı bildirildi.

Endonezya’nın sıkı pornografi yasalarına göre suçlu bulunması halinde Bonnie Blue, 15 yıla kadar hapis ve yaklaşık 541 bin dolar para cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Ancak yerel basına konuşan hukukçular, hakkında sınır dışı kararının daha olası olduğunu belirtiyor. Polis, Blue’nun hukuki durumuna ilişkin şu ana dek ayrıntılı bir açıklama yapmadı.

26 yaşındaki İngiliz sosyal medya ve OnlyFans içerik üreticisi Bonnie Blue’nun gerçek adının Tia Billinger olduğu belirtiliyor. Blue, yılın başlarında sosyal medyada yaptığı sıra dışı açıklamalarla geniş yankı uyandırmıştı.

NEYLE SUÇLANIYOR?

Bonnie Blue’nun Bali’de, yabancı turistleri hedef alan ve sosyal medyada tanıtımı yapılan tartışmalı bir organizasyon kapsamında müstehcen içerik üretmekle suçlandığı bildirildi.

Polis, organizasyona katıldığı iddia edilen grubun İngiliz ve Avustralya uyruklu kişilerden oluştuğunu ve yaşlarının 19 ile 40 arasında değiştiğini açıkladı.

Yerel yetkililer, kamuoyuna yansıyan şikâyetler üzerine harekete geçti. İddialara göre bir araç kiralanarak ada genelinde içerik çekimi yapılacağı yönündeki duyurular büyük tepki çekti.

Baskın sırasında polis, kamera ekipmanları, bazı kişisel malzemeler ve üzerinde tanıtım logosu bulunan bir araca el koydu. Bonnie Blue’nun pasaportuna el konulduğu ve soruşturma süresince gözaltında tutulduğu bildirildi.

Bali yönetimi son dönemde yabancı turistlerin “yerel değerleri hiçe sayan davranışlarına” karşı sert önlemler almıştı.