Onur Ayı: Amazon BAE'de LGBT ürünlere sınırlama getirdi

30 Haziran 2022 Perşembe, 14:57

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Online perakende satış şirketi Amazon, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) web sitesinde LGBT konularıyla ilgili arama sonuçlarını kısıtladı.

Amazon bu adımı BAE yetkililerinin baskısı altında kaldığı haberlerinin ardından attı.

BAE'de eşcinsel ilişkiler yasa dışı. LGBT haklarına destek açıklaması da suç sayılabiliyor.

Amazon'un LGBT kısıtlaması haberi, Haziran ayı boyunca dünyanın her yerinde düzenlenen Onur Ayı etkinliklerinin son döneminde geldi.

Bir Amazon sözcüsü BBC'ye yaptığı açıklamada "Şirket olarak çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığa olan bağlılığımızı sürdürüyor ve LGBTQ+ bireylerin haklarının korunması gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Yetkili, "Dünyanın dört bir yanındaki Amazon mağazalarımızda, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin yerel yasa ve yönetmeliklerine de uymak zorundayız" dedi.

Haberi ilk veren New York Times'a göre şirket, BAE hükümeti tarafından cezalarla tehdit edildikten sonra aramaları kısıtlama kararı aldı.

BAE'nin Washington'daki büyükelçiliği BBC'nin yorum talebine hemen yanıt vermedi.

Haziran ayı başlarında Kuveyt dışişleri bakanlığı, Amerikan büyükelçiliğinin LGBT haklarını destekleyen Twitter paylaşımlarını protesto etmek için üst düzey bir ABD diplomatını çağırdığını açıklamıştı.

ABD'li yetkililer Onur Ayı dolayısıyla bir gökkuşağı bayrağı ve Başkan Joe Biden'ın dayanışma mesajını paylaşmıştı.

Kuveyt yetkilileri büyükelçiliği "eşcinselliği desteklemekle" eleştirdi ve bunun bir daha tekrarlanmamasını talep etti.

Körfez ülkesi Kuveyt'te LGBT bireylerin hakları ciddi şekilde kısıtlanmış durumda ve erkeklerin eşcinsel olması yasa dışı.

Devlet televizyonu bu ay ayrıca Suudi Arabistan'da yetkililerin, eşcinselliği teşvik ettiği gerekçesiyle gökkuşağı renkli oyuncaklara ve çocuk kıyafetlerine el koyduğunu duyurdu.

Al-Ekhbariya'nın haberine göre ticaret bakanlığı yetkilileri başkent Riyad'daki dükkanlardan bir dizi ürünü kaldırdı.

Bunlar arasında saç tokası, tişört, şapka ve kalem kutusu gibi ürünler bulunuyordu.