OPEC’te çatlak büyüyor: Irak ayrılığı tartışıyor

Irak, petrol üretim kotasının artırılması talebiyle OPEC’e baskıyı artırıyor. Irak petrol politikası hakkında bilgi sahibi kaynaklar, Bağdat yönetiminin OPEC kotasında kayda değer bir artış sağlanmaması halinde “tüm seçenekleri” değerlendireceğini ve örgütten ayrılma ihtimalinin de masaya geldiğini belirtti.

OPEC’in ikinci büyük üreticisi konumundaki Irak’ın olası ayrılığı, Birleşik Arap Emirlikleri’nin bu yıl örgütten ayrılmasının ardından OPEC için yeni bir darbe anlamına gelebilir. Irak, 1960’ta Bağdat’ta kurulan OPEC’in beş kurucu üyesinden biri olarak biliniyor.

Reuters’a konuşan üst düzey bir Irak Petrol Bakanlığı yetkilisi, İran savaşı nedeniyle Irak’ın mali kriz yaşadığını belirterek, üretim kotasında ciddi bir artış talebinin ciddiyetle değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Yetkili, Irak’ın OPEC’ten ayrılmayı daha önce değerlendirdiğini ancak mevcut planın örgütte kalmak ve daha yüksek kota için baskı yapmak olduğunu ifade etti.

Yetkili, “Suudi Arabistan ve diğer OPEC müttefikleri bu konuyu azami ciddiyetle ele almalı. Aksi halde Irak, tüm mevcut seçenekleri değerlendirmek zorunda kalacaktır” dedi.

OPEC’ten ayrılık seçeneğinin tartışılıp tartışılmadığı sorulan yetkili, “Bu adım için hâlâ erken” yanıtını verdi.

ÜRETİMİ ARTIRMAK İSTİYOR

Irak hükümetinden yapılan açıklamada, ülkenin tam petrol ihracat kapasitesini yeniden sağlamaya çalıştığı belirtildi. Ancak hükümet sözcüsü, OPEC kotası ya da örgütten ayrılma ihtimaline ilişkin ayrıntılı yorum yapmadı.

Irak hükümet sözcüsü Haider al Aboudi, “Irak, tam petrol ihracat kapasitesini yeniden sağlamak için çalışıyor ve önümüzdeki yıllarda petrol üretimini günlük 7 milyon varile çıkarmayı hedefliyor” dedi.

Irak Başbakanı Ali al-Zaidi de çarşamba günü yaptığı açıklamada, OPEC’in Irak’ın petrol üretimini ülkenin üretim kapasitesi ve nüfusuyla uyumlu şekilde artırmasını istediklerini söyledi.

Reuters’ın haberinin ardından petrol fiyatları kısa süreli olarak düşüşünü derinleştirdi ve varil başına 73 doların altına geriledi.

Irak’ın çıkışı, OPEC+ ülkeleri içinde üretim kotası tartışmalarının yeniden gündeme geldiği bir dönemde geldi. OPEC ve Rusya dahil müttefik üreticilerden oluşan OPEC+ kapsamında yedi ana üye, nisan-haziran döneminde üretim kotalarını günlük yaklaşık 600 bin varil artırdı.

YENİ KRİZ İHTİMALİ

Irak’ın kota talebi, örgüt içindeki üretim paylaşımı tartışmalarını daha da görünür hale getirdi. Bağdat yönetimi, ekonomik toparlanma, yabancı yatırım çekme ve yolsuzlukla mücadeleyi yeni dönemin temel öncelikleri arasında gösteriyor.

Mayıs ayında göreve gelen Başbakan Ali al-Zaidi, Irak ekonomisini yeniden inşa etmeyi hükümetinin ana gündemlerinden biri olarak açıklamıştı.

Petrol gelirlerinin ülke ekonomisindeki belirleyici rolü dikkate alındığında, Bağdat’ın daha yüksek üretim kotası talebinin önümüzdeki dönemde OPEC içinde yeni bir pazarlık başlığına dönüşmesi bekleniyor.