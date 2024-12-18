Operasyon iddiası gündeme gelmişti: Alman bakandan 'Kobani' tepkisi

Yayınlanma: 18.12.2024 - 12:17

Güncelleme: 18.12.2024 - 12:23

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Türkiye ve Suriye Milli Ordusu'nun, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG/SDG'nin işgali altındaki Ayn el Arap'a operasyon yapacağı iddialarına yönelik sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Ayn el Arap'ı, "Kürtlerin IŞİD'e karşı verdiği cesur mücadelenin bir sembolü" olarak niteleyen Baerbock, "Türkiye'nin de Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve barış umudunu koruma sorumluluğu" olduğunu savundu.

Baerbock, "Kobani, Kürtlerin IŞİD'e karşı verdiği cesur mücadelenin bir sembolüdür. Daha fazla kan dökülmesi, 14 yıllık savaşın ardından insanların yaşaması gereken son şeydir. Türkiye'nin de Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve barış umudunu koruma sorumluluğu vardır" ifadelerini kullandı.

ABD BASININDAN AYN EL ARAP İDDİASI

Wall Street Journal'in (WSJ) haberine göre, Türkiye ve Suriye Milli Ordusu, Suriye'nin kuzeyinde, Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan ABD destekli terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik yeni bir askeri harekat düzenleme hazırlığında.

WSJ'nin, ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre, Türkiye bir süredir sınır hattına askeri güç yığıyor ve bu durum ABD'yi endişelendiriyor.

Askeri harekatın kısa bir süre içerisinde başlayabileceği belirtilen haberde, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun, terör örgütü YPG/SDG işgali altındaki Ayn el Arap (Kobani) çevresinde yoğunlaştığı ifade edildi.

"SİLAHLARDAN ARINDIRILMIŞ BÖLGE"

Terör örgütü YPG/SDG'nin yöneticisi Mazlum Abdi, Ayn el Arap'ta "silahlardan arındırılmış bölge" kurulması yönünde öneri sunmaya hazır olduğunu duyurdu.

Abdi, "Suriye genelinde kapsamlı bir ateşkes sağlanmasına yönelik kararlılığımızı sürdüreceğiz. Kobani'de silahlardan arındırılmış bölge kurulması yönünde bir öneri sunmaya hazırız. Bu girişimin amacı, Türkiye'nin güvenlik kaygılarını gidermek ve bölgede kalıcı istikrarı sağlamaktır" ifadelerini kullandı.