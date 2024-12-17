Erdoğan'dan, Ursula von der Leyen'e 'Suriye' çağrısı: 'Geri dönüşleri harekete geçirmek için...'

Yayınlanma: 17.12.2024 - 15:33

Güncelleme: 17.12.2024 - 16:33

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saray'da Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi.

Erdoğan ve von der Leyen görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

“BITAP DÜŞMÜŞ BİR SURİYE İLE KARŞI KARŞIYAYIZ”

Erdoğan, AB ile Türkiye’nin stratejik hedeflerinin sürdüğünü belirterek, görüşmelerinin ana gündeminin atılacak ortak adımlar olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı özellikle Suriye’nin istikrarına verdikleri önemin altını çizerek, “Suriye’nin egemenliği ile toprak bütünlüğü başta olmak üzere katılımcı bir iradenin gerektiğini söyledik” dedi.

Baas rejiminin Suriye’de büyük bir enkaz bıraktığını belirten Erdoğan, “Bitap düşmüş bir Suriye ile karşı karşıyayız. Suriye halkının bu ağır yükün altından tek başına kalkması mümkün değil” dedi.

Erdoğan, uluslararası toplumun 13 yıl boyunca Suriyeli halka yeterli desteği vermediğini vurgularken, “Uluslararası toplum 13 yıl boyunca katliama uğrarken, yeterli desteği vermedi” diye konuştu.

“BÖLGEMİZDE DEAŞ’A DA PKK’YA DA YER YOKTUR”

Erdoğan, “Türkiye her iki terör örgütünü de sahada bozguna uğratan tek ülkedir. Bölgemizde DEAŞ’a da PKK’ya da yer yoktur” dedi.

Türkiye’nin Suriye’ye verdiği desteği devam ettireceğini belirten Erdoğan, ayrıca AB ile birçok projeyi hayata geçirdiklerini ve yeni projeler için de umutlu olduklarını belirterek, "13 yıllık insani buhran ve insanı çatışma döneminde AB ile birçok projeyi hayata geçirdik. Geri dönüşleri harekete geçirmek için yeni projeleri de bekliyoruz" dedi.

Suriye meselesine ilişkin daha fazla ayrıntıya inen Erdoğan, “Öngörülebilirlik olmadığı için tüm geri dönüşlerin gönüllü olması gerekiyor” dedi ve İsrail’in saldırganlıklarına da son verilmesi gerektiğini vurguladı.

AB KOMİSYONU BAŞKANI: “DÖNÜŞLER GÖNÜLLÜ BİR ŞEKİLDE OLMALI”

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Türkiye’nin bu süreçteki önemini yücelterek, “Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin burada gerçekten çok önemli bir rolü var, bölgeye istikrar gelmesi için çok büyük bir önemi var” dedi.

Ursula von der Leyen, AB’nin Suriye’ye büyük bir donör olduğunu belirterek, “Suriye’nin erken bir şekilde ayağa kalkması için çalışmalarımızı sürdürmeliyiz” dedi ve Esad rejiminin yıkılmasının Suriye halkına ümit verdiğini söyledi.

Ancak geri dönüşlerin gönüllü olmasının gerekliliğini de belirtti:

“Esad rejiminin yıkılışı Suriye halkına bir ümit veriyor. Bu olabilecek en doğal duygu. Ancak öngörülebilirlik olmadığı için tüm geri dönüşlerin gönüllü bir şekilde olması gerekiyor.”

“2024 İÇİN İLAVE 1 MİLYAR EURO SAĞLANACAK”

Ursula von der Leyen, AB-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesinin önemine dikkat çekerek, “İkinci görev dönemimin ilk ziyaretini Ankara’ya gerçekleştirdim. AB, Türkiye’nin en büyük ticaret ve yatırım ortağı, niyetimiz bunu geliştirmek” dedi.

Suriyeli mültecilerin gönüllü geri dönüşleri de dahil olmak üzere göç ve sınır yönetimine katkıda bulunacağını belirten Von der Leyen, “Türkiye’nin sürekli ve daima milyonlarca kişiye ev sahipliği yaptığını biliyorum. Biz de bu çabanızda sizin yanınızada durduk. 2011 yılından bu yana AB, neredeyse 10 milyar euroyu mültecilerin ve ev sahibi toplumun desteklenmesi için sağladı. İlave 1 milyar euro 2024 için tahsis edilmiş durumda. Mültecilerin sağlık sistemini ve eğitim çalışmalarını destekleyecek. Aynı zamanda göç ve sınır güvenliği ile gönüllü geri dönüşlere odaklanacak. Sahada gelişmeler devam ettikçe bu 1 milyarı Suriye’deki ihtiyaçlar ortaya çıktıkça onlara da tahsis edebiliriz” diye konuştu.

Toplantıdan sonra resmi X hesabından bir paylaşımda da bulunan Von Der Leyen, "AB - Türkiye ilişkisi önemlidir. Ekonomik ilişkimiz her yıl daha da güçleniyor" ifadelerini kullandı.

Von Der Leyen, "Ve Türkiye göç konusunda kilit bir ortak olmaya devam ediyor. Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapma çabalarını desteklemek için 2024'e kadar 1 milyar euroluk ek kaynak yolda" ifadelerini kullandı.