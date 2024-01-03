Oppenheimer notunu yükseltti, Moderna hisseleri fırladı!

Yayınlanma: 03.01.2024 - 11:17

Güncelleme: 03.01.2024 - 11:18

Şirketin hisseleri 2023 yılında yaklaşık yüzde 45 düşerek bugüne kadarki en kötü yıllık performansını sergiledi ve COVID-19 aşısının zayıf satışları nedeniyle piyasa değeri eridi.

CEO Stéphane Bancel hissedarlara gönderdiği mektupta, "RSV (Solunum sinsityal virüsü) aşı adayımızın 2024'te piyasaya sürülmesi ve grip/COVID kombinasyon aşımızın 2025 gibi erken bir tarihte piyasaya sürülmesi beklentisiyle, Moderna'nın 2025 yılında satışlarının artacağına inanıyoruz" dedi.

Gazete Oksijen'in aktardığına göre, Oppenheimer'a göre, Moderna 2026 yılına kadar piyasada beş ürüne sahip olabilir. Moderna hisseleri 2021'de iki kattan fazla arttıktan sonra 2022'de yüzde 29 düştü. Hisse senedi 2020'de beş kat artış göstermişti.

Hisse senedi Salı günü S&P 500 Sağlık Hizmetleri endeksinde en çok kazananlar arasında yer aldı. Moderna daha önce COVID ve RSV aşılarının satışından 2024 yılında 4 milyar dolar gelir beklediğini söylemişti.

Bancel, kısa bir süre önce Arpa Garay'ın baş ticari sorumlu olarak görevinden ayrılmasının ardından aşının satış ve pazarlamasını denetleme sorumluluğunu devraldı.

Moderna, Kasım ayında yaptığı açıklamada, COVID aşılarına yönelik zayıf talebi yansıtarak, 2023 yılı için 6 milyar ila 8 milyar dolarlık satış tahmininin yalnızca alt sınırına ulaşacağını söylemişti.

Hisse senetlerinin değerlemesinde yaygın bir ölçüt olan Moderna'nın piyasa/defter değeri oranı, rakibi BioNtech için 1,21 iken Moderna için 2,84 olarak gerçekleşti.