Orban'dan AB'ye yaptırım tepkisi: Bir cücenin bir deve karşı yaptırım mücadelesi

16 Eylül 2022 Cuma, 13:23

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bir araya geldi.

İki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

Viktor Orban, Avrupa Birliği'nin, Rusya'ya uyguladığı yaptırımların "bir cücenin bir deve karşı yaptırım mücadelesi" olduğunu ifade etti.

Orban, "Enerji yaptırımlarına bakarsanız, Avrupa'da enerji devine yaptırım uygulayan enerji cüceleri durumuna düştüğümüzü görebilirsiniz. Bana göre bu iyi bir şeye yol açamaz" dedi.

Orban, AB'nin, Rusya'ya yönelik yaptırımlarının Avrupa üzerinde "olumsuz" bir etkisi olduğunu ve "son on yılda elde edilen tüm başarıları yok ettiğini" ileri sürdü.

Başbakan Orban, söz konusu yaptırımların, Macaristan'ı "tehdit" ederek ülkeye "ekonomik zarar verdiğini" savundu.

Orban ayrıca, "Yaptırımları kaldırırsak, Avrupa'daki durum hemen düzelebilir" dedi.