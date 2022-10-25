Orban'dan Almanya'ya meydan okuma: İçişlerimize karışmayı bırakın

25 Ekim 2022 Salı, 09:53

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Budapester Zeitung gazetesine gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Viktor Orban, Almanya'nın, ülkesine yönelik içişlerine ve geleneksel değerlerine müdahalesine müsamaha göstermeyeceklerini söyledi.

Orban, "Almanya'nın sorunlarının Almanlar tarafından çözülmesi gerektiğine inanıyoruz. Macaristan'ın sorunlarının da Macarlar tarafından çözülmesi gerekiyor. Almanya, bunu anlarsa seviniriz. İster doğrudan ister AB kurumları aracılığıyla olsun, Almanya'nın Macaristan'ın içişlerine müdahalesi artık muazzam boyutlara ulaşmıştır" dedi.

Orban, Macaristan'ın artık "bir barış ve özgürlük adası" olduğunu, Almanya'nın ise "liberal hegemonyanın" ve kabul görmüş tek bir söylemin hakimiyetinde olduğunu söyledi.

"MACARLAR, ÖZGÜRLÜĞÜNE DÜŞKÜNDÜR"

Macarların özgürlüğü seven insanlar olduğunu vurgulayan Orban, "Dışarıdan birinin hayatımızı nasıl yaşamamız gerektiğini söylemesinden hiç hoşlanmayız. Bugün Alman solu, Avrupa Parlamentosu aracılığıyla bize nasıl yaşamamız ve göç, cinsiyetçilik, ulus, aile ve benzeri konularda nasıl düşünmemiz gerektiğini dikte etmek istiyor. Aynı zamanda bu durum onları hiç ilgilendirmiyor. Bu bizim işimiz" diye konuştu.

Orban, "Almanları ve diğer Batı Avrupalıları bize gelmeleri için teşvik ediyoruz. Önümüzdeki 10-20 yıl içinde, Macaristan güvenli, Hıristiyan ve geleneklerine bağlı bir ülke olduğu için bizimle yaşamayı tercih edecek çok daha fazla insan gelecek" ifadelerini kullandı.