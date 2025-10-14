Ordu bölündü, halk sokakta: Madagaskar lideri ülkeyi terk etti

Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, ülke genelinde süren protestolar ve ordu içindeki bölünmelerin ardından “can güvenliği gerekçesiyle” ülkeyi terk etti.

Fransız ordusuna ait bir uçakla Madagaskar’dan ayrıldığı öne sürülen Rajoelina’nın nerede olduğu bilinmiyor.

Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, pazartesi günü Facebook üzerinden yaptığı canlı yayında, “güvenli bir yere gittiğini” doğruladı, ancak bulunduğu konumu açıklamadı.

Rajoelina’nın televizyon konuşmasının, “devlet televizyonunu ele geçirmeye çalışan silahlı bir grubun tehdidi” nedeniyle ertelendiği bildirildi.

22 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Birleşmiş Milletler’e göre, protestocularla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda en az 22 kişi yaşamını yitirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mısır’daki bir zirvede yaptığı açıklamada Madagaskar’daki gelişmelerden “büyük endişe duyduklarını” belirtti, ancak Rajoelina’nın Fransa tarafından tahliye edilip edilmediğine ilişkin soruları yanıtsız bıraktı.

Reuters’a konuşan askeri bir kaynak, Rajoelina’nın pazar günü Fransız ordusuna ait bir Casa tipi uçakla Madagaskar’dan ayrıldığını, başkent Antananarivo yakınındaki Sainte Marie Havaalanı’na ise helikopterle götürüldüğünü söyledi.

ORDU BÖLÜNDÜ, HÜKÜMET SARSILDI

Rajoelina’nın ayrılışı, cumartesi günü ordu içindeki bazı birliklerin yönetimden koparak “iktidarı ele geçirme girişimi” başlatmasının ardından geldi.

Cumhurbaşkanı bu hamleyi “yasa dışı ve zorla iktidar gaspı” olarak nitelendirdi. Ancak birkaç saat sonra, 2009’daki darbede Rajoelina’yı iktidara taşıyan CAPSAT özel birliği, ordunun kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu.

Ülkede protestolar 25 Eylül’de elektrik ve su kesintilerine karşı başlamış, kısa sürede hayat pahalılığı, yolsuzluk iddiaları ve derinleşen yoksulluk gerekçeleriyle büyümüştü. Göstericiler Rajoelina’nın istifasını istiyor.

Pazartesi günü yüzlerce gösterici, askerlerin de katılımıyla başkent Antananarivo’daki belediye binası önünde toplandı. Göstericiler ellerinde bayraklarla “istifa” sloganları attı.

24 yaşındaki protestocu Finaritra Manitra Andrianamelasoa, AFP’ye yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanı özür dileyip gerçekten istifasını açıklasın. Sonrasında yeni seçimleri konuşabiliriz” dedi.

GENÇLİK HAREKETLERİ YÜKSELİYOR

Madagaskar’daki protestolar, Nepal’de gençlerin öncülüğünde yürütülen ve Eylül başında Cumhurbaşkanı KP Sharma Oli’nin görevden alınmasıyla sonuçlanan eylemlerin ardından, “Gen Z kuşağının” küresel protesto dalgasının yeni halkası olarak görülüyor.