Orta Afrika Cumhuriyeti’nde anayasa değişikliğine engel: Çalışmalar hukuka aykırı bulundu
Orta Afrika Cumhuriyeti’nde Anayasa Mahkemesi, anayasa değişikliği için kurulan komitenin çalışmalarının hukuka aykırı olduğuna hükmetti.
Orta Afrika Cumhuriyeti’nde Anayasa Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Faustin Archange Touadera’nın kararnamesi ile kurulan komitenin hukuka aykırı bulunduğu belirtildi.
Cumhurbaşkanının anayasa değişikliği için komite kurma yetkisinin olmadığı vurgulanan açıklamada, anayasa değişikliği yetkisinin sadece senatoda olduğu hatırlatıldı.
Muhalefet partileri, Touadera’nın 3. dönem adaylığının önündeki engelleri kaldırmak için anayasa değişikliği yapmak istediğini ileri sürerek komitenin çalışmalarının durdurulması için Anayasa Mahkemesine itirazda bulunmuştu.
Ülkede 27 Aralık 2020’de yapılan seçimlerde oyların yüzde 53,92’sini alan Touadera 2. kez cumhurbaşkanı seçilmişti.
Video Haberler
- İlk hyperloop şirketini kurmaya hazırlanıyor
- Hünnap meyvesi gelir kapıları oldu
- Okuma istekleri göz yaşarttı
- Çay ocağının maskotu oldu
- Yurttaş neye uğradığını şaşırdı
- Akşener'den 'Erdoğan'ın aşkı' çıkışı
- Çay ocağı 15 yılda 5 bin çay paketi biriktirdi
- Ihlara Vadisi'nde balonla yolculuk tekrar başladı
- Felçli 'Dost'un evi, Meclis
- 70 yıl sonra gidip eserini yeniden gördü
En Çok Okunan Haberler
-
- Deniz Baykal için harekete geçtiler
- Vahşi cinayet! Annesinin kafasını kesip sokağa attı
- Ali Babacan'dan jet yanıt
- AKP'li Erol Kavuncu LGBTİ+'ları hedef aldı
- Zafer Partisi'nden 'Soner Çam' açıklaması
- Rüşvet iddiasında yeni belge!
- Atina cesaret aldı, tam 20 Türk adası...
- Bomba iddialar! Savcılara açık çağrı
- İtalya'da sandıktan o çıktı!
- İşte vize işkencesinin perde arkası