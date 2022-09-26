Orta Afrika Cumhuriyeti’nde anayasa değişikliğine engel: Çalışmalar hukuka aykırı bulundu

26 Eylül 2022 Pazartesi, 12:49

Orta Afrika Cumhuriyeti’nde Anayasa Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Faustin Archange Touadera’nın kararnamesi ile kurulan komitenin hukuka aykırı bulunduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanının anayasa değişikliği için komite kurma yetkisinin olmadığı vurgulanan açıklamada, anayasa değişikliği yetkisinin sadece senatoda olduğu hatırlatıldı.

Muhalefet partileri, Touadera’nın 3. dönem adaylığının önündeki engelleri kaldırmak için anayasa değişikliği yapmak istediğini ileri sürerek komitenin çalışmalarının durdurulması için Anayasa Mahkemesine itirazda bulunmuştu.

Ülkede 27 Aralık 2020’de yapılan seçimlerde oyların yüzde 53,92’sini alan Touadera 2. kez cumhurbaşkanı seçilmişti.