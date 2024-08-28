Orta Amerika ülkesinden Venezuela'ya 'savaşçı' desteği

Yayınlanma: 28.08.2024 - 16:13

Güncelleme: 28.08.2024 - 16:13

Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega, Amerika Halkları için Bolivarcı İttifak (ALBA) Liderleri Zirvesi'nde konuştu.

Daniel Ortega, Venezuela lideri Nicolas Maduro'ya, başkanlık seçim sonuçlarının ardından olası bir darbe girişimi olması halinde “savaşçı” sağlama sözü verdi.

Ortega, “Eğer bir savaş patlak verirse Sandinista (Nikaragua'nın iktidar partisi Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi) savaşçılarına güvenebileceğinizden emin olabilirsiniz” dedi.

Ortega ayrıca, Venezuela'da olası bir darbe girişiminin Kolombiya'dan ABD tarafından desteklenebileceğini de belirterek, şunları kaydetti:

“Orada (Kolombiya) birçok Amerikan askeri üssü var... Bize yaptıkları gibi silahlı bir karşı devrim örgütleyecekleri göz ardı edilemez.”

NE OLMUŞTU?

Venezuela'da devlet başkanlığı seçimleri 28 Temmuz'da yapıldı, ertesi gün ulusal seçim konseyi Nicolas Maduro'yu 2025-2031 yılları için Devlet Başkanı ilan etti.

Seçim konseyine göre, Maduro oyların %51'ini aldı. 29 Temmuz'da ülkede Maduro karşıtı protestolar patlak verdi, Caracas'ta kolluk kuvvetlerine taş ve molotof kokteyli atmaya başlayan göstericilerle polis arasında çatışmalar çıktı.

Başsavcılığa göre iki binden fazla kişi devlet altyapısına zarar verme, nefret söylemi ve terörizm suçlarından gözaltına alındı.