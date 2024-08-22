Venezuelalı atlet evinde ölü bulundu: 5 kez Olimpiyatlara katılmıştı!

Yayınlanma: 22.08.2024 - 12:01

Güncelleme: 22.08.2024 - 12:01

Güney Amerika'da beş kez olimpiyatlara katılan ve evinde yediği yemekten boğulma tehlikesi geçirerek öldüğü bildirilen Daniela Larreal Chirinos'un ölümünü araştırıyor.

Las Vegas yetkilileri, Venezuelalı ünlü bisikletçi Daniela Larreal Chirinos'un 16 Ağustos'ta evinde ölü bulunduğunu söyledi.

Clark County Adli Tabipliği, USA Today'a Chirinos'un resmi ölüm nedeni ve şeklinin otopsi ve toksikoloji sonuçlarını beklediğini duyurdu.

Tabiplik sözcüsü Stephanie Wheatley, Chirinos'un resmi olarak 15 Ağustos'ta öldüğünün açıklandığını söyledi.

İspanyol haber sitesi ABC'den tercüme edilen bilgilere göre, Las Vegas'ta bir otelde çalışan sporcu, 12 Ağustos'ta işe gelmeyince iş arkadaşları tarafından kayıp olarak bildirilmişti.

Sporcunun resmi ölüm nedeni henüz bilinmemekle birlikte, Fox Sports'un haberine göre Las Vegas Polis Departmanı, sporcunun ölüm nedeninin soluk borusunda bulunan yiyeceğin neden olduğu boğulma olduğunu söyledi.

DANİELA LARREAL CHİRİNOS KİMDİR?

Venezuela'nın en tanınmış atletlerinden biri olan Chirinos, son olarak Londra'da düzenlenen 2012 Yaz Olimpiyatları'nda yarıştı.

ABC'nin haberine göre Chirinos, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu eleştiren bir isimdi ve öldüğü sırada siyasi lideri eleştirdiği için sürgünde Las Vegas'ta yaşıyordu.