Ortadoğu'da tansiyon düşmüyor... İsrail İsfahan'ı, İran Tel Aviv’i vurdu!

İran medyasının aktardığına göre, Perşembe günü düzenlenen saldırılarda ülkenin merkezindeki İsfahan’daki Havacılık Koleji hedef alındı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise Tahran’ın batısındaki Kerec bölgesindeki bazı noktaların da bombardımana uğradığı görüldü.

İRAN'DAN İSRAİL'E FÜZE SALDIRISI

İsrail İç Cephe Komutanlığı, İran’dan Golan Tepeleri, Hayfa Körfezi ve kuzey İsrail yönüne doğru füzeler fırlatıldığını açıkladı.

Arap medyası, İsrail’in kuzey ve orta kesimlerine roket parçaları düştüğünü bildirdi. Aynı zamanda Tel Aviv’de hava saldırısı sirenleri çaldı.

HİZBULLAH DA KATILDI

Lübnan’daki Hizbullah, Hayfa’nın güneyindeki Atlit askeri üssünde bulunan özel deniz görev biriminin karargâhını “nitelikli füzelerle” hedef aldığını duyurdu.

İsrail ordusu ise günün erken saatlerinde İran’dan dalga halinde fırlatılan füzelerin tespit edildiğini ve hava savunma sistemlerinin devreye girerek bunları engellediğini açıkladı.

Ordu ayrıca Tahran ve Lübnan’daki Hizbullah hedeflerine yönelik geniş çaplı saldırılar düzenlediğini duyurdu ve bazı bölgelerde yaşayan sivillere sığınaklara gitmeleri çağrısı yaptı.

SAVAŞ 28 ŞUBAT'TA BAŞLADI

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı saldırıların ardından savaş hızla tırmanmıştı. O tarihten bu yana İran’daki hava savunma sistemleri, nükleer tesisler ve üst düzey askeri yetkililer dahil çok sayıda hedef vuruldu.

Savaşın ilk günündeki saldırılarda İran’ın dini lideri Ali Hamaney, Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Bakıpur, Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi ile eski ve yeni savunma bakanlarının da öldüğü bildirilmişti.