Ortadoğu'da gerginlik artıyor: İsrail ordusu Lübnan'a hava saldırısı düzenledi
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah Hareketi'ne ait binalara yönelik hava saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu.
İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, savaş uçaklarının, Hizbullah'a ait ve mensuplarının konuşlandığı Lübnan'ın sınır bölgesinde yer alan Meys el Cebel ve Teyrharfa beldelerini bombaladığı belirtildi.
Saldırıda binaların tamamen yıkıldığı kaydedildi. Lübnan resmi ajansı NNA ise saldırıya dair geçtiği haberde, İsrail'in hava saldırısında her iki beldedeki evlerde hasarların meydana geldiğini ancak herhangi bir can kaybının yaşanmadığını aktardı.
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