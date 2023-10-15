Oscar adayı ünlü oyuncu Piper Laurie hayatını kaybetti
"Bilardocu" ve "Günah Tohumu" filmleriyle Oscar'a aday gösterilen ABD'li ünlü oyuncu Piper Laurie, 91 yaşında öldü.
Hollywood yapımı Dram-Gizem filmlerinin ABD'li efsane oyuncusu Piper Laurie, 91 yaşında Los Angeles'taki evinde hayatını kaybetti.
Laurie'nin menajeri Marion Rosenborg, "üstün bir yetenek ve harika bir insan" olduğunu söylediği Laurie'nin yaşlılık sebebiyle öldüğünü açıkladı.
Üç kez Oscar'a aday gösterilen Laurie, Rosetta Jacobs ismiyle dünyaya geldi, ancak 1949 yılından itibaren rol aldığı Hollywood yapımlarında Piper Laurie ismini kullanmıştı. Laurie, "Daha anlamlı" bir yaşam arayışıyla oyunculuğu bir noktada tamamen bırakmıştı.
Laurie, 1961 yapımı "bilardocu" (The Hustler), Stephen King'in kitabından 1976'da sinemaya uyarlanan "Günah Tohumu" (Carrie) ve 1986 yapımı "Başka Tanrının Çocukları" (Children of a Lesser God) filmleriyle üç kez Oscar'a aday gösterildi.
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