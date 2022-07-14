Oscar ödüllü aktör Kevin Spacey, cinsel taciz iddiasıyla hakim karşısına çıktı
ABD'li aktör Kevin Spacey, Londra'da 'cinsel taciz' suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.
Batman Returns filminin yıldızı ABD'li oyuncu Kevin Spacey, cinsel taciz suçlamasıyla İngiltere'nin başkenti Londra'da hakim karşısına çıktı.
Oscar ödüllü 62 yaşındaki aktör, 4 cinsel istismar ve bir kişiyle rızası olmadan cinsel ilişkiye girmekle suçlanıyor.
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