Oscar ödüllü aktör Kevin Spacey, cinsel taciz iddiasıyla hakim karşısına çıktı

ABD'li aktör Kevin Spacey, Londra'da 'cinsel taciz' suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.

AA
14 Temmuz 2022 Perşembe, 11:07
Oscar ödüllü aktör Kevin Spacey, cinsel taciz iddiasıyla hakim karşısına çıktı
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Batman Returns filminin yıldızı ABD'li oyuncu Kevin Spacey, cinsel taciz suçlamasıyla İngiltere'nin başkenti Londra'da hakim karşısına çıktı. 

Oscar ödüllü 62 yaşındaki aktör, 4 cinsel istismar ve bir kişiyle rızası olmadan cinsel ilişkiye girmekle suçlanıyor.


Kevin Spacey cinsel taciz
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