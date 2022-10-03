Oscar'ı reddeden Yerli Amerikalı yaşamını yitirdi

03 Ekim 2022 Pazartesi, 09:58

1973 yılında Marlon Brando adına sahneye çıkarak Oscar Ödülü'nü kabul etmemesiyle tanınan Yerli Amerikalı aktivist Sacheen Littlefeather 75 yaşında hayatını kaybetti.

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, Sacheen Littlefeather'ın hayatını kaybettiğini Twitter'da yaptığı paylaşım ile duyurdu.

50 YIL SONRA GELEN 'ÖZÜR'

Brando, 1973 yılında 'Baba' filmindeki rolüyle 'En İyi Erkek Oyuncu' Oscar'ına layık görülmüş ancak Yerli Amerikalı haklarına destek için ödül törenini protesto etmişti.

Sacheen Littlefeather, Brando'nun Oscar ödülünü reddettiğini tüm dünyaya ilan etti ve aktörün ''sinema endüstrisinin Amerikalı yerlilerin sorunlarına duyarsız kaldığı gerekçesiyle ödülü kabul etmediği'' yönündeki mesajını tüm dünyaya ilan etti. Ancak Littlefeather, yuhalamalarla ve ırkçı söylemlerle karşı karşıya kaldı.

Oscar ödül törenlerini düzenleyen Akademi, 50 yıl sonra Sacheen Littlefeather’dan özür dilediğini açıklayarak müzesinde Littlefeather için özel bir etkinlik gerçekleştireceğini açıkladı.

Kendisi için Los Angeles’taki Akademi Müzesi’nde düzenlenen “Sacheen Littlefeather ile bir akşam” adlı özel etkinliğe katılan Littlefeather, “Bu özrü kabul etmek için buradayım. Sadece benim değil, tüm milletlerimizin de bu gece bu özrü duyması ve hak etmesi gerektiğini bilerek kabul ediyorum” dedi.