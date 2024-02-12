Otobüs şoförünü ve yolcuları 'asit' ile rehin aldı

Taşıdığı şişede asit olduğunu iddia eden 30'lu yaşlarındaki adam, otobüste panik yarattı. Şoförü ve yolcuları rehin alan adam, polis tarafından tutuklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.02.2024 - 12:56
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İngiltere'nin başkenti Londra'da bir adam, belediye otobüsüne bindi ve otobüsün içinde sigara içmeye başladı. Yolcuların sigara içtiği için tepki gösterdiği adam, eline bir anda içerisinde asit olduğunu iddia ettiği bir şişe aldı. 

Daily Mail'de yer alan habere göre, 30'lu yaşlarındaki adam, 'asit' olduğunu iddia ettiği şişe ile otobüs şoförünü ve yolcuları rehin aldı. Üç saat süren mücadelenin ardından polis, turuncu bir tulum giydiği görülen şahsı gözaltına aldı ve sedyeye bağlayarak tıbbi değerlendirme için hastaneye götürdü.

Kimyasal giysiler ile olaya müdahale eden polis, yolcuların otobüsü terk ettiğini, maddenin kimseye atılmadığını ve kimsenin yaralanmadığını açıkladı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, "Bir adamın otobüs yolcularını bilinmeyen bir madde ile tehdit ettiği ihbarı üzerine bölgeye çağrıldık. Madde kimseye atılmadı ve kimse yaralanmadı. Tüm yolcular ve şoför otobüsü terk etmiştir" denildi.

Tutuklamanın ardından, maddeyi değerlendirmek üzere olay yerine kimya uzmanları çağrıldı. 

Bölge kordon altına alınırken, durumu kontrol altına almak ve halka zarar gelmesini önlemek için güvenlik çemberi oluşturuldu.


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