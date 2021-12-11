Otomotiv devi Toyota'dan elektrikli otomobiller için karar
Toyota Motor'un, lityum-iyon bataryalarının tedarik zincirini genişletmek için ABD'de otomobil batarya tesisi kuracağı bildirildi.
Toyota elektrikli otomobiller için ABD'de lityum-iyon batarya tesisi kuracak.
Japon üreticiden yapılan açıklamaya göre Toyota, ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde kuracağı otomobil batarya tesisine 1,29 milyar dolarlık yatırım yapacak.
2025'te hizmete girmesi planlanan tesis, lityum-iyon bataryalarının tedarik zincirini genişletmeyi ve elektrikli araçların yaygınlaştırılmasını hedefleyecek.
Her biri yıllık 200 bin lityum-iyon bataryası imal edebilecek 4 üretim bandına sahip olacak tesisin daha sonra bant sayısını 6'ya çıkarması planlanacak.
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