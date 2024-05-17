Otopsi raporunda 'ölüm nedeni' olduğu açıklandı: Cips markası üretimi durdurdu!

Yayınlanma: 17.05.2024 - 16:00

Güncelleme: 17.05.2024 - 16:00

Otopsi raporuna göre ABD'nin Massachusetts eyaletinde yaşayan bir çocuk, dünyanın en acı biberlerinden yapılmış bir cipsi tükettikten sonra hayatını kaybetti.

2023 Eylül ayında hayatını kaybeden 14 yaşındaki Harris Wolobah, okulda “aşırı acı cips” olarak satılan bir atıştırmalık yedikten saatler sonra evde tepkisiz hale geldiği ve kısa bir süre sonra öldüğü biliniyordu.

Massachusetts Kamu Güvenliği ve Emniyet Ofisi sözcüsü Elaine Driscoll tarafından paylaşılan otopsi raporuna göre, Harris'in ölümüne “yüksek kapsaisin konsantrasyonuna sahip bir gıda maddesinin yakın zamanda yutulduğu bir ortamda” kalp durması neden oldu.

Raporda, Harris'in “kardiyomegali ve sol ön inen koroner arterde miyokardiyal köprüleme”, kalp büyümesi ve doğuştan kalp rahatsızlığı olduğu kaydedildi.

Driscoll, ölüm nedeninin 27 Şubat'ta belirlendiğini, ancak otopsiden elde edilen ayrıntıların Mayıs ayında ulusal çapta dikkat çektiğini söyledi.

Hershey Co. şirketinin bir yan kuruluşu olan Paqui tarafından üretilen cips, “One Chip Challenge” olarak markalaştırılmış ve tüketicilere baharatlı atıştırmalığı yemeleri için satılıyordu. Tabut şeklindeki bir kutuda paketlenmiş ve aşırı baharatla tatlandırılmış olarak 10 dolara satılıyordu.

ÜRETİM DURDURULDU

Şirket, Washington Post'a yaptığı açıklamada, “One Chip Challenge” ürününün üretiminin durdurulduğunu ve ürünü Eylül 2023'te gönüllü olarak mağaza raflarından kaldırmak için perakendecilerle birlikte çalıştığını söyledi.

“Harris Wolobah'ın ölümünden derin üzüntü duyduk ve duymaya devam ediyoruz ve ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz” diyen Paqui sözcüsü Kim Metcalfe, satışın “yalnızca yetişkinler için tasarlandığını, ürünün çocuklar veya baharatlı yiyeceklere duyarlı veya altta yatan sağlık sorunları olan herkes için olmadığını” söyledi.

Harris'in annesi Lois Wolobah, Eylül ayında WBZ'ye verdiği demeçte, oğlunun tortilla cipsi yedikten sonra okulda bayıldığını okul hemşiresinden öğrendiğini söyledi. Liseye ulaştığında Harris'in, ona kendisini hasta eden Paqui cipsinin bir resmini gösterdiği belirtildi.

Birkaç saat sonra Harris'in evde bayıldığını belirten annesi, oğlunun acil servise götürüldüğünü ve orada öldüğünü söyledi.

Ürün “One Chip Challenge” olarak satılıyordu ve tüketicilerin Carolina Reaper ve Naga Viper biberleriyle tozlanmış 6 gramlık tek bir cipsi tüketmekte zorlanacağı düşünülüyordu.

Harris'in ölümünden önce, çocukların okulda cips yedikten sonra fiziksel olarak acı çektiklerine dair iddiaların olduğu bildirildi.