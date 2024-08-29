Otoyola acil iniş yapan küçük uçağa yolcu aracı çarptı
ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki bir havalimanı yakınlarındaki otoyola acil iniş yapan küçük uçağa yolcu aracının çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Greensboro polisinden yapılan açıklamada, tek motorlu küçük uçağın teknik arıza nedeniyle Piedmont Triad Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki otoyola acil iniş yaptığı belirtildi.
Başarılı şekilde iniş yapan küçük uçağa bir yolcu aracının çarptığı ifade edilen açıklamada, uçakta bulunan 2 kişiden 1'inin yaralandığı ve hastanede tedavi edildiği aktarıldı.
Açıklamada, araç sürücüsünün yara almadan kurtulduğu kaydedildi.
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