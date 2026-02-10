Otoyola acil iniş yapan uçak araçlara çarptı

ABD’nin Georgia eyaletinde küçük bir uçağın karayoluna acil iniş yapması paniğe neden oldu. Gainesville kentinde yaşanan olayda, uçak iniş sırasında en az iki araca çarptı.

Polis yetkililerinin verdiği bilgiye göre, tek motorlu Beechcraft tipi uçak otoyol üzerine acil iniş yapmak zorunda kaldı. Uçak, yolda ilerlerken kontrolünü kaybederek iki aracı sürükledi ve daha sonra durabildi.

Kaza sonrası olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada birden fazla kişi hafif yaralandı.

Kaza yerinden paylaşılan fotoğraflarda, uçağın yol ortasında otomobillerin arasında kaldığı ve çevrede toplanan vatandaşların şaşkınlık yaşadığı görüldü. Uçağın Tennessee eyaletinden havalandığı belirtildi.

Pilotun neden uçuşu yarıda keserek karayoluna inmek zorunda kaldığı henüz bilinmiyor. Polis ve havacılık yetkilileri olayla ilgili soruşturma başlatırken, kazanın teknik bir arızadan kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Yetkililer, olayda can kaybı yaşanmamasının büyük bir şans olduğunu vurguladı.