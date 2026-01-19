Oxfam raporu: Milyarderler servete servet kattı, güçlerini pekiştirdi

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, her yıl yayımladığı gelir ve servet eşitsizliği raporunu yayımladı.

Raporda, milyarderlerin yalnızca daha da zenginleşmediği, aynı zamanda siyaset, medya ve sosyal medya üzerindeki etkilerini güçlendirdiği uyarısı yapıldı.

Oxfam, çatışmaların sürdüğü ve protestoların arttığı küresel tabloda, zenginlerle yoksullar arasındaki uçurumun daha da derinleştiğini vurguladı.

Oxfam’ın analizine göre, milyarderlerin toplam serveti 2025 yılında 2,5 trilyon dolar arttı. Bu artışın, dünyanın en yoksul yarısının (yaklaşık 4,1 milyar kişi) sahip olduğu toplam servete neredeyse denk olduğu belirtildi.

Raporda ayrıca, 2025’in dünya genelinde 3 binden fazla milyarderin bulunduğu ilk yıl olduğu kaydedildi.

MUSK İÇİN “YARIM TRİLYON DOLARI AŞTI” VURGUSU

Raporda dikkat çeken başlıklardan biri de dünyanın en zengin kişisi olarak gösterilen Elon Musk oldu. Oxfam, Musk’ın servetinin yarım trilyon doları (500 milyar dolar) aşmasının bir ilk olduğuna işaret etti.

Oxfam raporu, İsviçre’nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) toplantısının başladığı gün yayımlandı.

Forum her yıl, dünyanın en zengin isimlerini ve siyasi liderleri bir araya getiriyor. Oxfam, Davos’un bu yılki temasının “Diyalog Ruhu” olmasına karşın, süper zenginlerin iletişim kanalları üzerindeki kontrolünün giderek arttığını savundu.

Oxfam raporunda, milyarderlerin medya alanındaki etkisini güçlendirdiğine dair örnekler sıralandı. Buna göre;

Jeff Bezos’un The Washington Post’u satın alması,

Elon Musk’ın Twitter/X’i devralması,

Patrick Soon-Shiong’un Los Angeles Times’ı alması,

aşırı sağcı milyarder Vincent Bollore’un Fransa’daki CNews kanalının sahibi olması

gibi gelişmeler, raporda “iletişim araçlarının kontrolü” tartışmasının parçası olarak değerlendirildi.

“YOKSULLUKLA MÜCADELEDE ROTADAN SAPILDI”

Oxfam International İcra Direktörü Amitabh Behar, raporda yer alan değerlendirmesinde, süper zenginlerin siyaset ve medya üzerindeki etkisinin eşitsizliği artırdığını belirtti.

Behar, “Süper zenginlerin siyasetçilerimiz, ekonomilerimiz ve medyamız üzerindeki orantısız etkisi eşitsizliği derinleştirdi ve bizi yoksullukla mücadelede rotadan uzaklaştırdı” ifadelerini kullandı.

Oxfam, milyarderlerin sıradan vatandaşlara kıyasla siyasi görev üstlenme olasılığının 4 bin kat daha fazla olduğunu öne sürdü.

Raporda ayrıca, 66 ülkede yapılan World Values Survey araştırmasına atıfla, ankete katılanların yaklaşık yarısının “zenginlerin ülkelerinde seçimleri sık sık satın aldığını” düşündüğü aktarıldı.

PROTESTOLAR ARTTI

Oxfam raporunda, 2025 yılı boyunca 68 ülkede 142 önemli hükümet karşıtı protesto gerçekleştiği kaydedildi. Bu protestolara güvenlik güçlerinin çoğu zaman şiddetle karşılık verdiği ifade edildi.

Behar, “Hükümetler elitleri memnun etmek için yanlış tercihler yapıyor; serveti korurken insanların haklarını bastırıyor. Pek çok kişi için hayat giderek daha pahalı ve katlanılmaz hale geliyor” değerlendirmesinde bulundu.

Oxfam, insani yardım faaliyetleri kapsamında Gazze’de yaşanan krize de dikkat çekti. Kuruluş, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sırasında zorla aç bırakma uyarılarını yinelediğini belirtti.

Raporda, Oxfam’ın da aralarında bulunduğu 37 uluslararası yardım kuruluşunun İsrail tarafından Gazze’ye girişinin engellendiği hatırlatıldı.