Oxford'ta 'kafatasından kadeh' skandalı... On yıllarca kullanılmış

Yayınlanma: 22.04.2025 - 16:41

Güncelleme: 22.04.2025 - 16:41

Oxford Üniversitesi'ne bağlı Worcester Koleji'ndeki akademisyenlerin, on yıllar boyu insan kafatasından yapılmış bir kadehten içki içtikleri ortaya çıktı.

Guardian'da yer alan habere göre bu bilgi, Prof. Dan Hicks tarafından yazılan ve sömürge döneminde yağmalanmış insan kalıntılarının nasıl kullanıldığını konu alan yeni bir kitapta yer alıyor.

"ŞARABI SIZDIRINCA..."

Üniversitenin Pitt Rivers Müzesi'nde dünya arkeolojisi küratörlüğü yapan Hicks'e göre, kesilip cilalanmış bir kafatasından yapılan ve gümüş bir kenarlık ile standa oturtulan bu kupa, 2015 yılına kadar resmi akşam yemeklerinde düzenli olarak kullanıldı.

Hicks'in yakında yayımlanacak olan Her Anıt Yıkılacak (Every Monument Will Fall) adlı kitabı, bu utanç verici durumun tarihine ışık tutuyor.

Hicks'e göre, kupa şarap sızdırmaya başladıktan sonra içki servisi yanında çikolata servisi için de kullanılmaya başlandı. Akademisyenler ve misafirler arasında artan rahatsızlık, sonunda bu utanç verici ritüele bir son verilmesine neden oldu.

Worcester Koleji, 2019 yılında Hicks'ten, kupanın kökenini ve nasıl "hastalıklı bir tür sofra eşyasına" dönüştüğünü araştırmasını istedi.

TARİHİ 225 YIL GERİYE GİDİYOR

Hicks, kafatasının sahibine dair hiçbir kayıt bulunamadı. Ancak karbon testi, kafatasının yaklaşık 225 yıllık olduğunu gösteriyor.

Boyutu ve diğer bulgular, bu kalıntının Karayipler'den getirildiğini ve büyük olasılıkla, 'köleleştirilmiş bir kadına' ait olduğunu düşündürüyor.

Buna karşılık, kupanın İngiliz sahipleri oldukça iyi belgelenmiş durumda.

1946 yılında Worcester Koleji'ne bu kupayı bağışlayan kişi, eski bir öğrenci olan George Pitt-Rivers'tı. Gümüş kenarlığında da adı yazılı olan Pitt-Rivers, faşist lider Oswald Mosley'i desteklediği gerekçesiyle İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiliz hükümeti tarafından gözaltına alınmıştı.

Kupa aynı zamanda, ünlü Pitt Rivers Müzesi'nin kurucusu olan büyükbabası Augustus Henry Lane Fox Pitt Rivers'ın özel koleksiyonunun bir parçasıydı.

KRALİÇENİN TAÇ GİYDİĞİ YIL

Viktorya dönemi askeri ve arkeoloğu olan Pitt Rivers, bu kupayı 1884 yılında Sotheby's müzayedesinden satın aldı. O dönem kupanın altında, içine bir adet Kraliçe Victoria şilini yerleştirilmiş olan ahşap bir stand bulunuyordu.

Üzerindeki gümüş işaretler, kupanın Kraliçe'nin taç giydiği yıl olan 1838'de üretildiğini gösteriyor.

Kupayı satışa çıkaran kişi, Oriel College mezunu ve silah koleksiyoneri olan avukat Bernhard Smith'ti.

Hicks, Smith'in bu kupayı büyük olasılıkla Karayipler'de görev yapan Kraliyet Donanması mensubu babasından hediye olarak aldığını düşünüyor.